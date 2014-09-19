金属期市：期铜持稳，因投资人预计美国经济复苏会提振需求

招金期货：黄金价格5月或先扬后抑
美联储5月不会加息的预期、美元疲弱、法国大选的不确定性、地缘紧张局势等众多因素仍会支撑金价上涨到5月上旬。但随着地缘因素、欧美政治经济因素带来的避险情绪部分消化，加之美联储6月加息的预期，金价或在5月中旬下跌。5月金价或先扬后抑。
* 期铜连跌三周后本周持平
* 美元兑一篮子主要货币上涨
* 镍市场7月出现供应过剩，6月为供不应求
* 关注下周汇控中国PMI数据
路透伦敦9月19日 - 铜价周五持稳，本周收平，结束三周连跌，因部分投资人预计美国经济复苏会提振金属需求。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.1%，报6,835美元，从日低6,784.75美元反弹。
上周期铜跌至近三个月低点6,734美元，今年迄今跌幅约7%。
“我看好所有工业金属，因随着经济成长改善，特别是美国，需求也会增加。”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。
铜价升势受限，部分金属价格下滑，因预期美国升息，推高美元兑一篮子主要货币，令美元计价商品对其他货币持有人而言更为昂贵。
美联储周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，但亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。
美国劳工部公布，一周初请失业金人数为28.0万人(预估为30.5万人)。 数据巩固了市场对美国利率的预估。
投资人将关注下周中国9月制造业体质的初估数据，寻找全球最大金属消费国经济成长情况的线索。
其他金属中，期铝 收报1,976美元的8月8日来最低，跌0.3%。
期镍 跌0.7%，报17,775美元，日低为17,750美元，为6月12日来首见。业内数据显示，7月镍市场出现5,200吨供应过剩，6月为4,800吨供应短缺。
期锌 收报2,275美元，升0.5%，期锡 收报21,250美元，升0.1%，期铅 报2,084美元，升0.2%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 利棣儿)
美联储5月不会加息的预期、美元疲弱、法国大选的不确定性、地缘紧张局势等众多因素仍会支撑金价上涨到5月上旬。但随着地缘因素、欧美政治经济因素带来的避险情绪部分消化，加之美联储6月加息的预期，金价或在5月中旬下跌。5月金价或先扬后抑。
沪镍自从3月上旬大跌之后，一直处于弱势运行状态。从影响沪镍价格的几个因素分析，笔者认为，无论是从基本面来看还是技术面看，沪镍无疑仍是有色金属中走势最弱的一个品种。短期来看，沪镍走弱的情况难以改变。
路透新加坡4月28日 - 油价周五企稳，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。