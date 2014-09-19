金属期市：期铜持稳，因投资人预计美国经济复苏会提振需求

* 期铜连跌三周后本周持平

* 美元兑一篮子主要货币上涨

* 镍市场7月出现供应过剩，6月为供不应求

* 关注下周汇控中国PMI数据

路透伦敦9月19日 - 铜价周五持稳，本周收平，结束三周连跌，因部分投资人预计美国经济复苏会提振金属需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.1%，报6,835美元，从日低6,784.75美元反弹。

上周期铜跌至近三个月低点6,734美元，今年迄今跌幅约7%。

“我看好所有工业金属，因随着经济成长改善，特别是美国，需求也会增加。”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。

铜价升势受限，部分金属价格下滑，因预期美国升息，推高美元兑一篮子主要货币，令美元计价商品对其他货币持有人而言更为昂贵。

美联储周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，但亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

美国劳工部公布，一周初请失业金人数为28.0万人(预估为30.5万人)。 数据巩固了市场对美国利率的预估。

投资人将关注下周中国9月制造业体质的初估数据，寻找全球最大金属消费国经济成长情况的线索。

其他金属中，期铝 收报1,976美元的8月8日来最低，跌0.3%。

期镍 跌0.7%，报17,775美元，日低为17,750美元，为6月12日来首见。业内数据显示，7月镍市场出现5,200吨供应过剩，6月为4,800吨供应短缺。

期锌 收报2,275美元，升0.5%，期锡 收报21,250美元，升0.1%，期铅 报2,084美元，升0.2%。(完)

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