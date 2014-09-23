金属期市：LME期铜弹离三个月低位，此前汇丰中国制造业PMI初值微升

“我认为它们已经被超卖，但在市场人气快速变动时，很难对它们进行抄底。投资者的布仓无疑偏空，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)大宗商品分析师Daniel Hynes表示。

“如果有一些正面数据，那么市场出现空头回补涨势的时机肯定成熟了，”Hynes说，并补充称实货买家基本离场观望。

新出口订单反弹、产出持稳，带动汇丰9月中国制造业PMI初值小幅反弹，一定程度上缓解对中国经济短期失速的担忧。

0646 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.65%至每吨6,764美元，周一低见6月19日来低点6,707.25美元。

今年铜价已经累计下滑逾8%，主要受累于中国经济成长担忧。

供应增多的预期亦打压铜价。

上海期交所交投最活跃的11月期铜 触及日低每吨47,710元人民币，创6月20日来最低。(完)

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