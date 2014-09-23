金属期市：期铜在中国制造业数据公布后回稳

* 汇丰公布的中国9月制造业PMI初值意外微升

* 6月铜市供应缺口缩窄至2.7万吨－ICSG

路透伦敦9月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二从昨日触及三个月低点回稳，因最大消费国-中国的制造业数据扶助缓和了对需求前景的一些担忧。

三个月期铜 微幅收低0.08%，报6,715美元，昨日触及三个月低点6,707.25美元。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。（中国PMI和工业增速图表 link.reuters.com/cuq72w）

Markit提供的新闻稿并显示，9月制造业产出指数持平于上月，新出口订单和新订单指数环比分别上升1个和2个百分点；但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，暗示下行压力仍存。

今年迄今，铜价大跌逾8%，分析师称受到需求不确定性和可能出现供应过剩的情况打压。

“中国经济没有大跌是好消息，但PMI数据转弱令中国进一步实施刺激措施的可能性增加，这可能已提振了期铜，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示。

“中国的房地产和建筑行业仍没有显露任何复苏的迹象。再加上铜供应增加的迹象，令我们预计铜价年底前将进一步下滑。”

在一企业调查显示德国经济可能在第三季扩张后，欧元兑美元走强，也扶助金属价格上涨。

国际铜业研究组织(ICSG)表示，6月全球精炼铜市场供应缺口为2.7万吨，5月缺口为8.8万吨。

期镍 收高0.59%，报17,125美元，在过去两周大跌15%。

三个月期铝 收低0.51%，报1,966美元。期锌 收报2,254美元，升0.63%；期铅 报2,071美元，升0.32%。期锡 报21,175美元，昨日收报21,150美元。(完)

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