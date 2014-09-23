金属期市：期铜在中国制造业数据公布后回稳

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
* 汇丰公布的中国9月制造业PMI初值意外微升
* 6月铜市供应缺口缩窄至2.7万吨－ICSG
路透伦敦9月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二从昨日触及三个月低点回稳，因最大消费国-中国的制造业数据扶助缓和了对需求前景的一些担忧。
三个月期铜 微幅收低0.08%，报6,715美元，昨日触及三个月低点6,707.25美元。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。（中国PMI和工业增速图表 link.reuters.com/cuq72w）
Markit提供的新闻稿并显示，9月制造业产出指数持平于上月，新出口订单和新订单指数环比分别上升1个和2个百分点；但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，暗示下行压力仍存。
今年迄今，铜价大跌逾8%，分析师称受到需求不确定性和可能出现供应过剩的情况打压。
“中国经济没有大跌是好消息，但PMI数据转弱令中国进一步实施刺激措施的可能性增加，这可能已提振了期铜，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示。
“中国的房地产和建筑行业仍没有显露任何复苏的迹象。再加上铜供应增加的迹象，令我们预计铜价年底前将进一步下滑。”
在一企业调查显示德国经济可能在第三季扩张后，欧元兑美元走强，也扶助金属价格上涨。
国际铜业研究组织(ICSG)表示，6月全球精炼铜市场供应缺口为2.7万吨，5月缺口为8.8万吨。
期镍 收高0.59%，报17,125美元，在过去两周大跌15%。
三个月期铝 收低0.51%，报1,966美元。期锌 收报2,254美元，升0.63%；期铅 报2,071美元，升0.32%。期锡 报21,175美元，昨日收报21,150美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。