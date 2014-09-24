金属期市：期镍上扬，因买家在价格回落后返场

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 铜实货市场供应仍然吃紧，交易商逢低吸纳
* LME镍价低于中国含镍生铁的成本-麦格理
* 德国Ifo企业景气判断指数连跌第五个月
路透伦敦9月24日 - 镍价周三攀升，因投资者将近期价格回落视为买入良机，市场预期会出现供应短缺。期铜在触及三个月新低后反弹，全球成长的不确定性之前重压铜市。
LME三个月期镍 上扬1.61%，收报每吨17,400美元，周二触及逾五个月最低16,483美元。
印尼限制镍矿石出口给中国含镍生铁行业的供应造成的影响并不及预期的严重，因来自菲律宾的供应缓解了供应短缺的状况。但中国含镍生铁的成本目前高于LME期镍价格，麦格理商品研究部主管Colin Hamilton表示。
“在镍市，人们仍关注中国含镍生铁的生产成本在约每吨18,500美元，目前LME期镍的价格远低于该水平。”
麦格理预计明年LME期镍的平均价格将飙升至每吨23,750美元，2016年升至28,000美元，因届时将会出现供应短缺。
其他基本金属均转跌为升，期铜领升，因数据显示，美国8月新屋销售激增至逾六年最高，证实楼市正在复苏。
但对欧洲成长的担忧和近期公布的中国数据喜忧参半限制涨幅。
德国企业信心9月连跌第五个月，至近一年半最低水平，损及对该国第三季经济反弹的预期。
LME三个月期铜 盘中跌至6月19日以来最低6,686美元，后反弹，收报每吨6,742美元，日内上扬0.40%。
现货铜较指标LME期铜本周溢价53美元，为6月以来最高，反映铜实货供应短缺。
其他金属方面，三个预期期铝 收报每吨1,975美元，上扬0.46%。三个月期锌 收涨1.20%，报每吨2,281美元。三个月期铅 升1.06%，收报每吨2,093美元。三个月期锡 收高0.47%，报每吨21,275美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。