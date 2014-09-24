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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 01:20 BJT

金属期市：期镍上扬，因买家在价格回落后返场

* 铜实货市场供应仍然吃紧，交易商逢低吸纳

* LME镍价低于中国含镍生铁的成本-麦格理

* 德国Ifo企业景气判断指数连跌第五个月

路透伦敦9月24日 - 镍价周三攀升，因投资者将近期价格回落视为买入良机，市场预期会出现供应短缺。期铜在触及三个月新低后反弹，全球成长的不确定性之前重压铜市。

LME三个月期镍 上扬1.61%，收报每吨17,400美元，周二触及逾五个月最低16,483美元。

印尼限制镍矿石出口给中国含镍生铁行业的供应造成的影响并不及预期的严重，因来自菲律宾的供应缓解了供应短缺的状况。但中国含镍生铁的成本目前高于LME期镍价格，麦格理商品研究部主管Colin Hamilton表示。

“在镍市，人们仍关注中国含镍生铁的生产成本在约每吨18,500美元，目前LME期镍的价格远低于该水平。”

麦格理预计明年LME期镍的平均价格将飙升至每吨23,750美元，2016年升至28,000美元，因届时将会出现供应短缺。

其他基本金属均转跌为升，期铜领升，因数据显示，美国8月新屋销售激增至逾六年最高，证实楼市正在复苏。

但对欧洲成长的担忧和近期公布的中国数据喜忧参半限制涨幅。

德国企业信心9月连跌第五个月，至近一年半最低水平，损及对该国第三季经济反弹的预期。

LME三个月期铜 盘中跌至6月19日以来最低6,686美元，后反弹，收报每吨6,742美元，日内上扬0.40%。

现货铜较指标LME期铜本周溢价53美元，为6月以来最高，反映铜实货供应短缺。

其他金属方面，三个预期期铝 收报每吨1,975美元，上扬0.46%。三个月期锌 收涨1.20%，报每吨2,281美元。三个月期铅 升1.06%，收报每吨2,093美元。三个月期锡 收高0.47%，报每吨21,275美元。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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