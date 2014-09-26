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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 16:07 BJT

金属期市：期铜本周或收低，中国需求令人担忧

Crane称，尽管预期今年会供应过剩，但中国市场面临金属供应短缺，矿场供应也低于预期，这支撑价格。

“本季铜均价略高于每吨7,000美元，我预计下季度基本持平或温和上涨，”他称。

0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小幅上涨0.4%，至每吨6,721.75美元，上日小幅下跌。

本周铜价料下跌1.7%。周四时价格跌至6月17日以来最低位每吨6,676.75美元。

上海期货交易所主力12月期铜 扳回盘初的少量跌幅，收高0.3%，报每吨47,890元人民币(7,810美元)。

国际铜业研究组织(ICSG)本周称，今年前六个月铜供应短缺526,000吨，上年同期为过剩139,000吨。

纽蒙特矿业(Newmont Mining) 本周调升全年铜产量预估，此前该公司结束与印尼政府的税务纠纷，得以恢复从印尼出口铜。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王丽鑫； 审校 艾茂林)
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