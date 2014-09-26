金属期市：期铜上涨，但市场关注供应预计增加

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 期锡下滑，德国商业银行预计锡价颓势将终结
* 美国经济第二季增速为两年半最快
路透伦敦9月26日 - 期铜周五上涨，因短期供应紧张，但仍在近期触及的三个月低点附近，因投资人担心供应预计将增长，且主要消费国中国需求疲弱。
现货铜较三个月期铜每吨溢价50.25美元，离近期高位53美元不远，显示短期供应紧张。53美元是6月来最宽水准。
国际铜业研究组织(ICSG)本周表示，今年上半年，铜市供应短缺52.6万吨，去年同期为供应过剩13.9万吨。
但投资人预计未来铜供应将增加，路透7月调查预估显示，今年全年铜市将有22.6万吨的供应过剩。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.34%，报6,718美元，周四盘中跌至三个月新低6,676.75美元。本周期铜下挫1.8%，为连跌第五周。
对中国需求的担忧限制了铜价的升幅。全球约45%的铜需求靠中国。
中国经济今年开局疲弱，首季经济增幅降至六季最低的7.4%，之后中国当局祭出一连串刺激措施，第二季经济成长小增至7.5%，但7月和8月的疲弱数据显示提振作用正快速消退。
美元兑日圆和其他多个主要货币周五续升，美元指数势将连升11周，为1971年美元自由浮动以来最长升势。
美国公布数据显示，第二季经济增速为两年半最快，且另一调查显示美国消费者信心保持在14个月高位。数据给了美元进一步提振。
其他金属中，三个月期铝 收低0.1%，报1,948美元，从两个月新低1,945美元小幅反弹。
三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报20,500美元，跌1.2%，盘中触及逾13个月最低的20,415美元。
德国商业银行在研究报告中指出，“锡价近期明显疲弱，我们相信主要是因投机因素，由于基本面比目前的人气要好，我们预计锡价将反弹。”
LME三个月期镍 收低1.99%，收报每吨16,980美元。三个月期锌 收平，报每吨2,266美元。三个月期铅 微跌0.05%，收报每吨2,072美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。