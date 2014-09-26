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亚洲 | 2014年 9月 27日 星期六 00:55 BJT

金属期市：期铜上涨，但市场关注供应预计增加

* 期锡下滑，德国商业银行预计锡价颓势将终结

* 美国经济第二季增速为两年半最快

路透伦敦9月26日 - 期铜周五上涨，因短期供应紧张，但仍在近期触及的三个月低点附近，因投资人担心供应预计将增长，且主要消费国中国需求疲弱。

现货铜较三个月期铜每吨溢价50.25美元，离近期高位53美元不远，显示短期供应紧张。53美元是6月来最宽水准。

国际铜业研究组织(ICSG)本周表示，今年上半年，铜市供应短缺52.6万吨，去年同期为供应过剩13.9万吨。

但投资人预计未来铜供应将增加，路透7月调查预估显示，今年全年铜市将有22.6万吨的供应过剩。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.34%，报6,718美元，周四盘中跌至三个月新低6,676.75美元。本周期铜下挫1.8%，为连跌第五周。

对中国需求的担忧限制了铜价的升幅。全球约45%的铜需求靠中国。

中国经济今年开局疲弱，首季经济增幅降至六季最低的7.4%，之后中国当局祭出一连串刺激措施，第二季经济成长小增至7.5%，但7月和8月的疲弱数据显示提振作用正快速消退。

美元兑日圆和其他多个主要货币周五续升，美元指数势将连升11周，为1971年美元自由浮动以来最长升势。

美国公布数据显示，第二季经济增速为两年半最快，且另一调查显示美国消费者信心保持在14个月高位。数据给了美元进一步提振。

其他金属中，三个月期铝 收低0.1%，报1,948美元，从两个月新低1,945美元小幅反弹。

三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报20,500美元，跌1.2%，盘中触及逾13个月最低的20,415美元。

德国商业银行在研究报告中指出，“锡价近期明显疲弱，我们相信主要是因投机因素，由于基本面比目前的人气要好，我们预计锡价将反弹。”

LME三个月期镍 收低1.99%，收报每吨16,980美元。三个月期锌 收平，报每吨2,266美元。三个月期铅 微跌0.05%，收报每吨2,072美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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