金属期市：期铜走低，可能录得3月以来最大月度跌幅

* 美元走强，因欧元区通胀温和

* 中国汇丰9月PMI数据终值与8月持平

路透伦敦9月30日 - 期铜周二走低，本月可能录得3月以来最大月度跌幅，受累于美元强劲，有新的迹象显示全球供应增加，以及担忧中国需求疲弱。

美元兑欧元触及两年高位，因9月欧元区通胀降至0.3%，进一步深陷欧洲央行所说的1%之下的“危险区域”。

LME三个月期铜 收跌1.1%，报每吨6,667美元，9月可能下跌4.5%，为3月以来最大月度跌幅。

该合约周一触及6月16日以来最低6,666美元。

“目前没有很多短期的利好消息来刺激铜价反弹，”野村的金属和矿业分析师Patrick Jones表示。

“目前的市况是大量新供应开始流入市场，上海和伦敦间的进口套利交易已无利可图，且中国的房地产市场仍令人担忧。”

汇丰9月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值被小幅下修至50.2。虽然和上月终值持平，但依然表明制造业面临下行压力，需要更多宽松政策支持。

中国官方的PMI将在周三公布。

中国央行和银监会周二表示，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这是2008年全球金融危机以来首次，是今年出台的力度最大的提振经济的举措。

在中国长周末假期前交易商结清账簿，上海期货交易所将从周三开始休市。

全球股市周二走低，因香港的民主示威活动使中国政府面临天安门事件以来最大的政治挑战。

其他金属方面，三个月期锡 收报每吨20,310美元，下跌0.4%，稍早跌至14个月低位20,160美元。三个月期镍 收盘时没有成交，最后买入价报每吨16,300美元，跌2.2%，稍早跌至近六个月最低16,275美元。

三个月期铝 回落0.2%，收报每吨1,960美元。三个月期铅 收高0.1%，报每吨2,099美元。三个月期锌 小跌0.1%，报每吨2,288美元。(完)

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