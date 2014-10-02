金属期市：伦敦期铜小幅上涨，因美元涨势暂停

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
铜价9月下跌了4.5%。他表示，价格第四季可能还会保持当前的水平。
0735 GMT，三个月期铜 上涨0.3%至每吨6,697美元。周三铜价跌至6月13日来的低点每吨6,637。
欧洲央行周四将公布资产购买新计划的细节，希望凭借新计划振兴欧元区经济，消除通缩隐患。
纽蒙特矿业(Newmont Mining) NEM.N 印尼子公司发言人周二表示，已完成了自颁布新矿业规则以来的首批铜精矿出口，从而给该公司与印尼政府之间近九个月的税务纠纷划上了句号。
交易商消息人士称，中国冶炼企业未来一到两个月可能在国际市场增加铜精矿的采购，因加工费上涨。（完）
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。