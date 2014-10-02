金属期市：伦敦期铜小幅上涨，因美元涨势暂停

铜价9月下跌了4.5%。他表示，价格第四季可能还会保持当前的水平。

0735 GMT，三个月期铜 上涨0.3%至每吨6,697美元。周三铜价跌至6月13日来的低点每吨6,637。

欧洲央行周四将公布资产购买新计划的细节，希望凭借新计划振兴欧元区经济，消除通缩隐患。

纽蒙特矿业(Newmont Mining) NEM.N 印尼子公司发言人周二表示，已完成了自颁布新矿业规则以来的首批铜精矿出口，从而给该公司与印尼政府之间近九个月的税务纠纷划上了句号。

交易商消息人士称，中国冶炼企业未来一到两个月可能在国际市场增加铜精矿的采购，因加工费上涨。（完）

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