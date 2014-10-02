修正-金属期市：期铜跌至五个月低位，因欧洲央行未能提振对区内成长的信心

(修正附尾英文原文USN)

* 期铝跌至三个月最低

* 投资者担忧欧洲和中国成长

* 美元扩大涨幅，重压商品价格

路透伦敦10月2日 - 期铜和期铝周四跌至数月新低，因欧洲央行政策会议未能激发起对该地区未来成长的信心，引发市场担忧对金属的需求。

美元走强可能进一步重压金属价格。今日公布的数据显示，美国经济复苏加速，支撑美国升息的可能性。

指标LME三个月期铜 收跌1.2%，报五个月低位每吨6,600美元。

欧洲股市周四急跌，因欧洲央行总裁德拉吉的讲话使投资者质疑央行提振区内经济的能力。

市场一直寄望央行会祭出进一步刺激举措，因前一日的数据显示，德国制造业活动15个月来首次萎缩。且投资者已开始担忧最大金属消费国中国的经济成长。

尽管美元指数 周四小跌，但不会影响连涨11周，录得六年来最佳季度表现的强劲走势。

德意志银行商品研究部全球主管Michael Lewis表示，从历史趋势来看，美元从峰值到低谷的周期通常为六年，期间的幅度约为40%。

“目前从美元此轮涨势持续的时间来看，美元指数还有约18%的上行空间，美元的涨势基本是从2011年7月开始的，因此，目前上涨周期才刚刚过半，”他在伦敦出席全球商品周大会时表示。

“因此，商品市场后市仍将面临很多的问题。”

周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人口意外减少，显示就业市场供应可能正在趋紧。

周五美国将公布月度非农就业报告，如果数据强于预期，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的臆测将升温，进而提振美元。

三个月期铝 盘中跌至7月2日以来最低1,885美元，后小幅反弹，收报每吨1,889美元，日内下跌1.8%。

其他金属方面，三个月期镍 收跌0.4%，报每吨16,025美元。三个月期锡 收盘基本持平，微升0.03%，报每吨20,350美元。

三个月期期锌和期铅收盘时没有成交，期锌 最后买入价报每吨2,252美元，跌0.8%。期铅 最后买入价报每吨2,080美元，回落0.6%。(完)

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