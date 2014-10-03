金属期市：期铜和期铝反弹，但交易商称可能难以持续

* 麦格里称中国建筑订单疲弱

* 期镍开始出现超卖－Triland

* 美国失业率降至六年低点，美元上扬

路透伦敦10月3日 - 期铜和期铝在周四跌至数月低点后周五出现反弹，但交易商称走势可能难以持续，因投资人仍担心美元强劲和中国需求转弱。

“今日出现一些回稳，但我认为这不一定意味着市场出现反弹转折点，”法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.64%，报6,642美元，昨日大跌1.2%，并一度触及五个月低点6,600美元。

期铜本周收低1.2%，今年迄今跌约10%。

欧洲和中国经济成长放缓、美元大涨以及供应增加的前景合力打压铜价。

美国今日稍早公布的9月就业报告显示失业率降至六年低点，这令美联储明年年中甚至更早升息的预期升温。

“我们近期对中国特种铁和铜业调查结果可能是我这三年来所看到的最不利的，”麦格里商品研究部门主管Colin Hamilton在路透全球基本金属论坛上表示。

“在首季保持的不错后，目前建筑业肯定对金属行业构成阻力，建筑业的订单一路急跌。”

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；上月为54.4。

中国金融市场因国庆假期在10月1日至7日休市。

在美国公布强于预期的非农就业报告后，美元指数触及逾四年高位。

三个月期镍 反弹3.28%，报16,550美元。

经纪Triland称，“交易商目前开始认为镍在近期低点出现超卖，特别是昨日跌穿16,000美元后。”

三个月期铝 收高1.22%，报每吨1,912美元，本周大跌约2%，为连跌四周。

其他金属方面，期锌 收高0.62%，报2,266美元，期铅 跌0.10%，报2,078美元，三个月期锡 收平，报每吨20,350美元。(完)

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