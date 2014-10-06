金属期市：期锌和期铜小涨，因美元涨势暂停

* 美元指数在12周连涨后升势暂歇

* 上周期铜连跌第六周

* 市场成交清淡，因中国和其他市场休市

路透伦敦10月6日 - 期锌、期铜和其他基本金属周一上扬，因强劲的美国就业数据巩固了投资者对经济成长的信心，另外，近期美元走强后稍作喘息。

市场成交清淡，因中国市场仍在因国庆长假休市。新加坡和澳大利亚部分市场也因公共假期关闭。

“上周五公布的强于预期的就业数据扶助提振市场人气，良好人气从股市蔓延至金属市场毫不令人意外，”Natixis的商品研究部主管Nic Brown表示。

指标LME三个月期锌 是今日涨幅最大的基本金属，攀升1.94%，报每吨2,310美元。

三个月期铜 收涨1.02%，报每吨6,710美元。

两种金属均延续上周五的涨势，当日上扬0.6%，期铜在上周触及五个月低位后反弹。

周五公布的数据显示，美国9月非农就业岗位增加24.8万个，超过分析师预期，失业率降至2008年7月以来最低5.9%。

美元在连涨12周后周一涨势暂停。这也扶助提振金属价格。

期铜上周下跌超过1%，连跌第六周。由六种主要基本金属组成的LME指数 过去一个月已累积下挫了6%，但后市是否会进一步回落尚不清楚，Brown表示。

INTL FCStone的分析师Edward Meir表示，中国经济成长不断减速本月可能继续重压基本金属，包括锌。

其他基本金属方面，三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,929美元，上扬0.89%。三个月期铅 收涨1.20%，报每吨2,103美元。三个月期镍 收高0.91%，报每吨16,700美元。三个月期锡 上扬0.64%，收报每吨20,480美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化