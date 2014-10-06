金属期市：期锌和期铜小涨，因美元涨势暂停

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 美元指数在12周连涨后升势暂歇
* 上周期铜连跌第六周
* 市场成交清淡，因中国和其他市场休市
路透伦敦10月6日 - 期锌、期铜和其他基本金属周一上扬，因强劲的美国就业数据巩固了投资者对经济成长的信心，另外，近期美元走强后稍作喘息。
市场成交清淡，因中国市场仍在因国庆长假休市。新加坡和澳大利亚部分市场也因公共假期关闭。
“上周五公布的强于预期的就业数据扶助提振市场人气，良好人气从股市蔓延至金属市场毫不令人意外，”Natixis的商品研究部主管Nic Brown表示。
指标LME三个月期锌 是今日涨幅最大的基本金属，攀升1.94%，报每吨2,310美元。
三个月期铜 收涨1.02%，报每吨6,710美元。
两种金属均延续上周五的涨势，当日上扬0.6%，期铜在上周触及五个月低位后反弹。
周五公布的数据显示，美国9月非农就业岗位增加24.8万个，超过分析师预期，失业率降至2008年7月以来最低5.9%。
美元在连涨12周后周一涨势暂停。这也扶助提振金属价格。
期铜上周下跌超过1%，连跌第六周。由六种主要基本金属组成的LME指数 过去一个月已累积下挫了6%，但后市是否会进一步回落尚不清楚，Brown表示。
INTL FCStone的分析师Edward Meir表示，中国经济成长不断减速本月可能继续重压基本金属，包括锌。
其他基本金属方面，三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,929美元，上扬0.89%。三个月期铅 收涨1.20%，报每吨2,103美元。三个月期镍 收高0.91%，报每吨16,700美元。三个月期锡 上扬0.64%，收报每吨20,480美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%