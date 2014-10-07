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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 00:58 BJT

金属期市：期镍因担心供应短缺连升第三日，期铜下滑

* 中国市场休市至周三

* LME镍库存一路连涨后回落

路透伦敦10月7日 - 期镍周二连升第三个交易日，因投资人预计期待已久的供应短缺在未来几个月终于将开始影响市场，而期铜因投资人担心中国经济成长而下滑。

自5月期镍触及27个月高位21,625美元以来已经回落了29%，尽管主要出口国印尼颁布矿石出口禁令，但市场并未出现供应短缺。

一些分析师表示，来自菲律宾的供应意外填补了市场空缺，但这可能不会持久。

“目前镍市场明显供应过剩，但一旦到了11月以后，菲律宾供应将出现季节性疲弱，加之缺乏印尼的矿石，市场可能会出现天壤之别，”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

指标伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 攀升1.5%，报16,950美元，周一上扬了0.9%。

LME镍库存周二减少，近几周一路创新高，这也扶助支撑镍价。

LME三个月期铜 收低0.6%，报6,670美元，因对中国经济成长前景不确定，令投资人担心需求。

本周稍早，期铜触及五个月低点6,600美元。

进入第四季，市场焦点将在中国需求的强度上，周三中国市场将结束一周国庆假期。

LME三个月期锌 攀升0.4%，报每吨2,320美元，稍早触及近一个月高位2,344.50美元。三个月期铝 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,955美元，上扬1.3%。三个月期铅 收低0.5%，报每吨2,093美元。三个月期锡 跌0.8%，收报每吨20,325美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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