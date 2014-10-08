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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 15:47 BJT

金属期市：伦铜持平，全球经济增长疑虑令涨势受限

0708 GMT，LME三个月期铜 回吐早盘录得的温和涨幅，近持平报每吨6,674美元。10月2日价格曾跌至五个月低点每吨6,600美元。

上海期货交易所主力12月期铜合约 跌0.7%，报每吨47,690元人民币。

在进入第四季之际，市场的焦点在于铜消费大国中国的需求情况。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI) CNPMIS=ECI 降至53.5，脱离上月创下的17个月高位54.1。但这依然是去年3月以来的次高水准。

美联储将于今日稍晚公布最近一次政策会议的记录，市场对联储鹰派和鸽派之间当时的争论情形将非常敏感。

上海期锌 跳涨至一个月最高，报每吨16,965元人民币，追随过去一周LME价格的走势。上海期锌最新报16,785元人民币，仍上涨0.8%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李春喜; 审校 艾茂林/张涛)
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