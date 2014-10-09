金属期市：期铜和其他基本金属上扬，因美联储会议记录通胀立场温和

* 期铜年内迄今累积下跌9%

* Aurubis将明年铜期限溢价上调5美元至每吨110美元

路透伦敦10月9日 - 期铜和其他基本金属周四反弹，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示，将不急于升息，使企业和投资者获得低成本资金的时间延长。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.3%，报每吨6,720美元，抹去昨日不大的跌幅，并从10月2日触及的五个月低位6,600美元进一步反弹。

“我对金属价格更强劲的反弹并不意外，因市场之前的人气非常负面，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg表示。

期铜年内迄今仍下跌9%，受累于对需求前景的担忧，以及更多供应流入市场。

“我认为铜市抛售过度，我们看到实际需求仍然正面。但显然，市场人气低迷，投资者对成长放缓的关注使对需求的担忧加剧，”澳新银行的分析师Daniel Hynes表示。

Weinberg称，基本金属将跟随中国股市走高，之前中国主要股指收在近20个月高位，因总理李克强表示，中国将推出更多针对行业的投资。

工业金属通常与中国股市的表现有很紧密的联动关系，但金属价格近期未能跟上股市的表现，他说，“两者间有一定的差距，我认为，这些差距可能在未来数月收窄。”

欧洲最大的铜冶炼厂Aurubis 给客户2015年电解铜的报价将为较现货市场溢价110美元，略高于今年，尽管现货市场因需求放缓和供应过剩而受创。

其他金属方面，三个月期铝 收涨0.5%，报每吨1,950美元。三个月期锌 上扬0.7%，收报每吨2,335美元。三个月期铅 攀升0.4%，收报每吨2,088美元。三个月期锡 收高0.3%，报每吨20,200美元。三个月期镍 上扬0.9%，收报每吨16,675美元。(完)

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