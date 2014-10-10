金属期市：期铜下滑，因担心全球经济成长迟滞

* 市场静待下周中国贸易数据

* 期铜离10月初触及的五个月低点不远

路透伦敦10月10日 - 期铜周五下滑，扭转昨日升势，受到美元上扬和对全球经济成长前景愈发担忧拖累。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,640美元，跌1.19%，离10月2日触及的五个月低点6,600美元不远。今年迄今，期铜下挫9%。

全球股市跌至六个月最低，受到欧洲一连串疲弱的经济数据打压，且包括中国、日本和巴西等其他主要经济体也面临阻力。

“当市场有忧虑，就难以找到买家，价格会开始下滑，这就是铜市目前的表现。”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，“美联储结束购债、脆弱的欧洲和中国经济成长以及美元上涨是铜需求疲弱的主要原因。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计将在本月稍后的政策会议上结束购债计划，该计划在过去两年提振了商品市场。

市场关注中国下周将公布的贸易数据。

最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月份出口有望恢复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附近。

其他金属方面，三个月期铝 收低1.03%，报每吨1,930美元。三个月期锌 下滑0.9%，收报每吨2,314美元。三个月期铅 跌1.25%，报每吨2,062美元。三个月期锡 收平，报每吨20,200美元。三个月期镍 大跌1.95%，报每吨16,350美元。(完)

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