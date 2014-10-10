金属期市：期铜下滑，因担心全球经济成长迟滞

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 市场静待下周中国贸易数据
* 期铜离10月初触及的五个月低点不远
路透伦敦10月10日 - 期铜周五下滑，扭转昨日升势，受到美元上扬和对全球经济成长前景愈发担忧拖累。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,640美元，跌1.19%，离10月2日触及的五个月低点6,600美元不远。今年迄今，期铜下挫9%。
全球股市跌至六个月最低，受到欧洲一连串疲弱的经济数据打压，且包括中国、日本和巴西等其他主要经济体也面临阻力。
“当市场有忧虑，就难以找到买家，价格会开始下滑，这就是铜市目前的表现。”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，“美联储结束购债、脆弱的欧洲和中国经济成长以及美元上涨是铜需求疲弱的主要原因。”
美国联邦储备理事会(FED/美联储)预计将在本月稍后的政策会议上结束购债计划，该计划在过去两年提振了商品市场。
市场关注中国下周将公布的贸易数据。
最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月份出口有望恢复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附近。
其他金属方面，三个月期铝 收低1.03%，报每吨1,930美元。三个月期锌 下滑0.9%，收报每吨2,314美元。三个月期铅 跌1.25%，报每吨2,062美元。三个月期锡 收平，报每吨20,200美元。三个月期镍 大跌1.95%，报每吨16,350美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。