金属期市：期铜下滑，因中国通胀数据和美国零售销售数据疲弱

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
* 铜市今年供应缺口27万吨，明年供应过剩－ICSG
* 中国通胀数据为进一步实施刺激措施预留了空间
* 美国9月零售销售和生产者物价指数下滑
路透伦敦10月15日 - 铜价周三下滑，因中国通胀数据和疲弱的美国零售销售及生产者物价指数(PPI)而承压，不过跌幅受限，因对要到明年才会出现铜供应过剩的共识增强。
因去年同期基数较高，中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下56个月低点。而工业领域产能过剩压力令当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅扩大。通胀低位徘徊有利于货币政策维持宽松基调。
国际铜业研究组织(ICSG)预计，今年全球铜市将连续第五年出现供应缺口，明年将为供应过剩约39万吨，4月该组织预计今年供应过剩40万吨。
“我仍预计本季铜价将进一步下滑，因供应不断增加，LME铜库存的跌势将被扭转，加之对中国的担忧，特别是对中国房地产市场。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫2.3%，报6,645美元，昨日大涨1.4%，并创下9月19日来最高的6,825美元。
其他金属盘中触及数月低点，三个月期铅 跌至15个月低点，期锡 挫至14个半月低点，期镍 降至六个半月低点。
在美国公布疲弱数据后，全球股市和公债收益率大跌。
美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。
LME数据显示，铜库存增加2,925吨，至154,650吨，库存大跌的趋势自8月初以来已经减弱，投资人预计很快将开始增加。
三个月期锡 触及14个半月低点19,550美元，收报19,610美元，跌0.2%。
期铅 触及15个月低点2,008美元，收跌2.3%，收报2,008.50美元。期镍 跌至六个半月低点15,725美元，收跌3.2%，报每吨15,830美元，期铝 收挫1.5%，报1,920美元。期锌 大跌3%，报2,277.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)