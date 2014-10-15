金属期市：期铜下滑，因中国通胀数据和美国零售销售数据疲弱

* 铜市今年供应缺口27万吨，明年供应过剩－ICSG

* 中国通胀数据为进一步实施刺激措施预留了空间

* 美国9月零售销售和生产者物价指数下滑

路透伦敦10月15日 - 铜价周三下滑，因中国通胀数据和疲弱的美国零售销售及生产者物价指数(PPI)而承压，不过跌幅受限，因对要到明年才会出现铜供应过剩的共识增强。

因去年同期基数较高，中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下56个月低点。而工业领域产能过剩压力令当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌幅扩大。通胀低位徘徊有利于货币政策维持宽松基调。

国际铜业研究组织(ICSG)预计，今年全球铜市将连续第五年出现供应缺口，明年将为供应过剩约39万吨，4月该组织预计今年供应过剩40万吨。

“我仍预计本季铜价将进一步下滑，因供应不断增加，LME铜库存的跌势将被扭转，加之对中国的担忧，特别是对中国房地产市场。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫2.3%，报6,645美元，昨日大涨1.4%，并创下9月19日来最高的6,825美元。

其他金属盘中触及数月低点，三个月期铅 跌至15个月低点，期锡 挫至14个半月低点，期镍 降至六个半月低点。

在美国公布疲弱数据后，全球股市和公债收益率大跌。

美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。

LME数据显示，铜库存增加2,925吨，至154,650吨，库存大跌的趋势自8月初以来已经减弱，投资人预计很快将开始增加。

三个月期锡 触及14个半月低点19,550美元，收报19,610美元，跌0.2%。

期铅 触及15个月低点2,008美元，收跌2.3%，收报2,008.50美元。期镍 跌至六个半月低点15,725美元，收跌3.2%，报每吨15,830美元，期铝 收挫1.5%，报1,920美元。期锌 大跌3%，报2,277.50美元。(完)

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