金属期市：期铜下滑至六个月低点，受经济成长忧虑拖累

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 股市、油价承压，避险黄金上涨
* 期铅触及17个月低点，期锡跌至15个月低点
路透伦敦10月16日 - 铜价周四挫至六个月低点，因市场担心全球经济成长前景，且对美国快将结束刺激措施的意味持谨慎态度。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报6,552美元，跌1.4%，昨日期铜已经大跌超过2%。周四稍早，期铜一度触及4月中来最低的6,535美元。
其他金属盘中也触及多个月低点，期铅 跌至17个月低点1,961.50美元，期镍 触及七个月低点15,340美元，期锡 挫至15个月最低的19,220美元，期锌 也降至三个月低点2,193美元。
欧股盘中一度触及13个月低点，油价重挫至四年低点，避险黄金则升至近一个月高位。
市场近几周受到主要金属消费国－中国以及欧美经济数据疲弱打压。
在美联储本月稍晚准备完成缩减购债计划之际，投资人也表现谨慎。
分析师表示，尽管价格短期内可能从超卖水准反弹，但鉴于全球经济前景，市场趋势仍向下。
中国央行今日公布数据显示，9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。
美国周四公布的数据显示，上周初请失业金人数降至14年最低，而工业生产9月大幅增加，这是可能有助于缓解对经济前景忧虑的积极迹象。
三个月期铝 收高0.1%，报1,921.75美元。期锌 大跌2.5%，报2,220美元。期铅 收盘没有成交，买盘最后报1,976美元。期镍 收跌2.3%，报每吨15,465美元。三个月期锡 收报19,250美元，跌1.9%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。