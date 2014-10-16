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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 02:15 BJT

金属期市：期铜下滑至六个月低点，受经济成长忧虑拖累

* 股市、油价承压，避险黄金上涨

* 期铅触及17个月低点，期锡跌至15个月低点

路透伦敦10月16日 - 铜价周四挫至六个月低点，因市场担心全球经济成长前景，且对美国快将结束刺激措施的意味持谨慎态度。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报6,552美元，跌1.4%，昨日期铜已经大跌超过2%。周四稍早，期铜一度触及4月中来最低的6,535美元。

其他金属盘中也触及多个月低点，期铅 跌至17个月低点1,961.50美元，期镍 触及七个月低点15,340美元，期锡 挫至15个月最低的19,220美元，期锌 也降至三个月低点2,193美元。

欧股盘中一度触及13个月低点，油价重挫至四年低点，避险黄金则升至近一个月高位。

市场近几周受到主要金属消费国－中国以及欧美经济数据疲弱打压。

在美联储本月稍晚准备完成缩减购债计划之际，投资人也表现谨慎。

分析师表示，尽管价格短期内可能从超卖水准反弹，但鉴于全球经济前景，市场趋势仍向下。

中国央行今日公布数据显示，9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。

美国周四公布的数据显示，上周初请失业金人数降至14年最低，而工业生产9月大幅增加，这是可能有助于缓解对经济前景忧虑的积极迹象。

三个月期铝 收高0.1%，报1,921.75美元。期锌 大跌2.5%，报2,220美元。期铅 收盘没有成交，买盘最后报1,976美元。期镍 收跌2.3%，报每吨15,465美元。三个月期锡 收报19,250美元，跌1.9%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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