金属期市：期铜等基本金属反弹，但走势仍脆弱

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 上海周度铜库存大增17.5%
* 市场密切关注下周中国公布的第三季GDP数据
* 下周伦敦将举办LME WEEK行业大会
路透伦敦10月17日 - 工业金属周五反弹，在本周大跌后稍作喘息，但分析师预警，市场仍脆弱，易出现进一步下滑。
期铜小幅反弹，表现最弱，之前因担心市场供应猛增而触及六个月低点。
其他金属升幅较大，跟随全球其他金融市场走势，因迹象显示美国经济强劲，且美国和欧洲政策制定官员发表令人放心的讲话。
“需求环境看上去不好，所有人都知道铜市将有许多供应进场，”麦格里商品研究部门主管Colin Hamilton表示。
上海期货交易所监控的数据显示，周度铜库存跳增17.5%，令供应增加的担忧加重。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.34%，报每吨6,640美元，盘中挫至4月15日来最低的6,530美元后反弹。
上海期交所主力12月期铜合约 收低2%，报每吨46,750元人民币。对于追踪技术面的基金而言，价格收在日低构成了卖出讯号。
法国巴黎银行称，“预计铜价将在明年很长一段时间内继续承压。如果全球经济严重恶化，铜会深受影响，”该行预计明年铜价均值在6,500美元，今年为6,890美元。
在美国公布强劲的房屋开工和消费者信心数据数据，缓和了全球市场的动荡后，金属市场也出现反弹，但分析师和交易员表示，现在称市场已经触底还为时过早。
下周发布的中国国内生产总值(GDP)数据可能显示经济进一步放缓，但如果市场达成中国将放宽政策的共识，这可能对价格有短暂的提振。
其他金属中，三个月期铝 收高3.08%，报1,972美元，盘中触及9月23日来最高的1,979美元。
期锌 收高1.26%，报2,248美元。期镍 收高1.52%，报每吨15,700美元。期铅 收报2,029美元，升1.02%。三个月期锡 收报19,305美元，涨0.29%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)