金属期市：期铜等基本金属反弹，但走势仍脆弱

* 上海周度铜库存大增17.5%

* 市场密切关注下周中国公布的第三季GDP数据

* 下周伦敦将举办LME WEEK行业大会

路透伦敦10月17日 - 工业金属周五反弹，在本周大跌后稍作喘息，但分析师预警，市场仍脆弱，易出现进一步下滑。

期铜小幅反弹，表现最弱，之前因担心市场供应猛增而触及六个月低点。

其他金属升幅较大，跟随全球其他金融市场走势，因迹象显示美国经济强劲，且美国和欧洲政策制定官员发表令人放心的讲话。

“需求环境看上去不好，所有人都知道铜市将有许多供应进场，”麦格里商品研究部门主管Colin Hamilton表示。

上海期货交易所监控的数据显示，周度铜库存跳增17.5%，令供应增加的担忧加重。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.34%，报每吨6,640美元，盘中挫至4月15日来最低的6,530美元后反弹。

上海期交所主力12月期铜合约 收低2%，报每吨46,750元人民币。对于追踪技术面的基金而言，价格收在日低构成了卖出讯号。

法国巴黎银行称，“预计铜价将在明年很长一段时间内继续承压。如果全球经济严重恶化，铜会深受影响，”该行预计明年铜价均值在6,500美元，今年为6,890美元。

在美国公布强劲的房屋开工和消费者信心数据数据，缓和了全球市场的动荡后，金属市场也出现反弹，但分析师和交易员表示，现在称市场已经触底还为时过早。

下周发布的中国国内生产总值(GDP)数据可能显示经济进一步放缓，但如果市场达成中国将放宽政策的共识，这可能对价格有短暂的提振。

其他金属中，三个月期铝 收高3.08%，报1,972美元，盘中触及9月23日来最高的1,979美元。

期锌 收高1.26%，报2,248美元。期镍 收高1.52%，报每吨15,700美元。期铅 收报2,029美元，升1.02%。三个月期锡 收报19,305美元，涨0.29%。(完)

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