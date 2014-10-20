金属期市：伦敦期铜下跌，受库存上升前景及中国经济疑虑拖累

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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“从供需面看，铜看起来疲弱，”悉尼一金属交易员称。该交易员称，上海期货交易所上周铜库存增加17.5%，压低铜价。
0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.6%至每吨6,597美元。上周五一度触及六个月低点6,530美元，但当日稍后反弹并收高1.3%。
上海期交所主力12月期铜 收盘几无变动，报每吨47,070元人民币(7,687美元)。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月底料将结束购债，投资者关注全球多数地区欠佳的经济成长前景。
中国本周公布的数据料显示，经济状况进一步恶化。
美国公布乐观数据后，铜市的悲观人气仅得到部分缓解。
汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。并且9月房屋开工升幅超过预期。整体来看这些数据，都表明美国经济稳健增长。
LME期铝 下跌4美元至每吨1,968美元，周一稍早触及近一个月高点1,979.25美元。
期镍 跌50美元至每吨15,650美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 朱晓军/于春红)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。