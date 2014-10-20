版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 16:21 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，受库存上升前景及中国经济疑虑拖累

“从供需面看，铜看起来疲弱，”悉尼一金属交易员称。该交易员称，上海期货交易所上周铜库存增加17.5%，压低铜价。

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.6%至每吨6,597美元。上周五一度触及六个月低点6,530美元，但当日稍后反弹并收高1.3%。

上海期交所主力12月期铜 收盘几无变动，报每吨47,070元人民币(7,687美元)。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月底料将结束购债，投资者关注全球多数地区欠佳的经济成长前景。

中国本周公布的数据料显示，经济状况进一步恶化。

美国公布乐观数据后，铜市的悲观人气仅得到部分缓解。

汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。并且9月房屋开工升幅超过预期。整体来看这些数据，都表明美国经济稳健增长。

LME期铝 下跌4美元至每吨1,968美元，周一稍早触及近一个月高点1,979.25美元。

期镍 跌50美元至每吨15,650美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/杜明霞；审校 朱晓军/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐