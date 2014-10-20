金属期市：期铜受中国经济成长不确定性打压下滑，期镍触及七个月低点

* 期镍触及七个月低点

* 期铜未能延续上周五的升势

* 新供应令卖压加重

* 中国数据料证实经济成长放缓

路透悉尼/伦敦10月20日 - 期铜周一下滑，逼近上一交易日触及的六个月低点，因受到中国经济成长的不确定性打压，而期镍则挫至七个月最低水准。

分析师和交易商表示，在基本金属中，铜的基本面属于最弱的一群，因一波新增供应陆续进入市场。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫1.2%，报6,560美元，上周五触及六个月低点6,530美元，但之后出现反弹，上周五收高1.3%。

上海期货交易所监控的数据显示，周度铜库存跳增17.5%，扶助拉低铜价。

库存增加凸显新的供应将令市场承压的预期。路透调查显示，明年全球铜市供应过剩将达35万吨，今年为94,316吨。

咨询公司CRU的Vanessa Davidson在LME周的一论坛上表示，明年矿产量将增加6.2%，今年仅增0.9%。

Davidson表示，她预计LME现货价格明年均值在6,760美元，接近LME调查预估值6,724美元。

但分析师表示，尽管对中国经济成长的不确定性是一个利空因素，但影响可能有限。

丹麦丹斯克银行商品分析师Jens Pedersen表示，“中国经济相对疲弱的局面至少已经被消化了，本周的数据可能证实经济成长小幅放缓。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月底料将结束购债，投资者关注全球多数地区欠佳的经济成长前景。

其他金属中，期镍 收挫2.1%，报每吨15,370美元，盘中触及3月10日来最低的15,216美元。三个月期铝 收高0.05%或1美元，报1,973美元，盘中触及一个月最高的1,990美元。

期锌 收低1.4%，报2,215美元。期铅 收报2,016美元，跌0.6%。三个月期锡 收报19,355美元，涨0.3%。(完)

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