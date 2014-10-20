金属期市：期铜受中国经济成长不确定性打压下滑，期镍触及七个月低点

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 期镍触及七个月低点
* 期铜未能延续上周五的升势
* 新供应令卖压加重
* 中国数据料证实经济成长放缓
路透悉尼/伦敦10月20日 - 期铜周一下滑，逼近上一交易日触及的六个月低点，因受到中国经济成长的不确定性打压，而期镍则挫至七个月最低水准。
分析师和交易商表示，在基本金属中，铜的基本面属于最弱的一群，因一波新增供应陆续进入市场。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫1.2%，报6,560美元，上周五触及六个月低点6,530美元，但之后出现反弹，上周五收高1.3%。
上海期货交易所监控的数据显示，周度铜库存跳增17.5%，扶助拉低铜价。
库存增加凸显新的供应将令市场承压的预期。路透调查显示，明年全球铜市供应过剩将达35万吨，今年为94,316吨。
咨询公司CRU的Vanessa Davidson在LME周的一论坛上表示，明年矿产量将增加6.2%，今年仅增0.9%。
Davidson表示，她预计LME现货价格明年均值在6,760美元，接近LME调查预估值6,724美元。
但分析师表示，尽管对中国经济成长的不确定性是一个利空因素，但影响可能有限。
丹麦丹斯克银行商品分析师Jens Pedersen表示，“中国经济相对疲弱的局面至少已经被消化了，本周的数据可能证实经济成长小幅放缓。”
美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月底料将结束购债，投资者关注全球多数地区欠佳的经济成长前景。
其他金属中，期镍 收挫2.1%，报每吨15,370美元，盘中触及3月10日来最低的15,216美元。三个月期铝 收高0.05%或1美元，报1,973美元，盘中触及一个月最高的1,990美元。
期锌 收低1.4%，报2,215美元。期铅 收报2,016美元，跌0.6%。三个月期锡 收报19,355美元，涨0.3%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。