金属期市：伦铜守住涨幅，市场关注欧洲央行买债计划

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
本周许多金属行业高管前往伦敦赴会，亚洲交易部门留守人员不多，市场流动性降低。
几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。
美国9月成屋销售年率升至一年高位，这是楼市复苏正逐步回归正轨的又一迹象。
参与内部政策讨论的多位政府消息人士表示，尽管中国经济增长放慢至25年来低点，但央行可能坚持不降息的立场，改革方面的政治考量影响到货币政策的实施。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中称，7月全球精炼铜供应过剩7.7万吨，6月为短缺6.3万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/许娜；审校 张涛/郑茵)
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