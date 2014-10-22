金属期市：期铜小幅走低，受累于美元走强和供应增加

* 中国9月铜产量增加4.9%，刷新纪录

* LME周行业大会继续在伦敦举行

路透伦敦10月22日 - 期铜周三小跌，受累于美元兑欧元走强，以及担忧市场供应不断增加，但欧洲和中国央行将再推货币刺激举措的前景限制跌幅。

LME三个月期铜 收报每吨6,630美元，回落0.6%，昨日上扬了1.6%，为8月20日以来最大单日涨幅。

铜价年内仍下跌约9%。

美元延续普涨之势，因数据显示，美国消费者物价指数(CPI)9月小涨0.1%，分析师的平均预期为持平。数据推高美国公债收益率，进而支撑美元。

欧洲股市上扬扶助限制金属价格的跌幅。欧洲股市被视为欧洲经济成长的风向标，在企业业绩强劲，和欧洲央行将购买公司债的希望提振下上扬。

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)正在考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

另外，中国政府也可能进一步微调政策的前景，以及有更多迹象显示美国经济成长动能不断增强等因素也扶助支撑金属价格。

数据显示，中国9月精炼铜产量较上月增长4.9%，触及创纪录水平，因冶炼产能和原材料供应增加。

另外，国际铜业研究组织(ICSG)周二公布的最新月报显示，全球精炼铜市场7月出现7.7万吨的供应过剩，6月为6.3万吨供应短缺。这些数据表明，铜供应增加将对铜价构成压力。

不过，今年头七个月铜市仍有58.9万吨的供应缺口，上年同期为供应过剩2.2万吨。

由于预期明年将出现供应过剩，在一项麦格理调查中，多数受访的金属市场客户都倾向于押注铜价走低。

“自全球金融危机以来，铜首次成为最受看空者亲睐的金属，因供应增长强劲，”麦格理称。

LME三个月期镍 收跌0.6%，报每吨15,210美元，周二跌至逾七个月最低15,080美元。

三个月期铝 上涨1.1%，收报每吨2,012美元，稍早触及一个月以来最高2,015.75美元，年内迄今累积攀升约11.5%，因供应吃紧，需求改善。

三个月期锌 上扬2.2%，收报每吨2,259.50美元。三个月期铅 收涨0.7%，报每吨2,044美元。三个月期锡 收高0.3%，报每吨19,500美元。(完)

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