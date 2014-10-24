金属期市：期铜基本持平，中国房价回落重压铜价前景

澳洲股市：受商品价格走软拖累收盘持平，但月线连续第三个月上扬
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
* 中国房价连跌第五个月
* 上海锌价上扬，因中国实货供应短缺
* 欧元兑美元上扬
路透伦敦10月24日 - 期铜周五基本持平，因中国房价连跌五个月而承压，但欧元兑美元走强限制跌幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.1%，报每吨6,690美元。
中国房价9月走低，抹去去年累积的升幅，引发市场预期该国政府将推出更多经济支撑举措来缓解房价下跌造成的影响。
一项路透调查预计，中国经济今年的增速可能为24年来最慢，明年可能进一步放缓，因房地产市场降温，工厂产能过剩以及最高领导层推进结构性改革。
“任何显示中国楼市疲弱的短期迹象都会引发担忧，但我不会过度解读某一个数据所产生的影响，”渣打银行的金属分析师Nicholas Snowdon表示。
欧元兑美元走强扶助提振铜价。
LME期铜价格本周有望上涨0.9%，录得8月底以来最大周度涨幅。
其他金属方面，LME三个月期铝 回落1%，收报每吨1,968美元，处于本周中段触及的一个月高位2,015.75美元之下。在一批冶炼厂被关闭后，市场供应吃紧，铝价受到支撑。
“铝市供应仍十分紧蹙。市场预计直到明年铝价都将受到良好支撑，”Snowdon表示。
LME三个月期锌 收盘持平在每吨2,257美元。
在中国市场上，现货锌较上海12月期锌有很高的溢价，一家中国的对冲基金的分析师称，“这可能支持了供应吃紧的假设”。他还表示，LME锌价仍然过高，阻碍了进口。
上海锌库存减少4,090吨，至五年最低143,206吨，而期货走势曲线图显示出供应吃紧的迹象，过去一个月，现货锌价一直高于三个月期锌的价格。
三个月期铅 急跌1.7%，收报每吨1,995.50美元。三个月期锡 持平在每吨19,425美元。三个月期镍 回落0.9%，报每吨15,005美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。