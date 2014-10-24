金属期市：期铜基本持平，中国房价回落重压铜价前景

* 中国房价连跌第五个月

* 上海锌价上扬，因中国实货供应短缺

* 欧元兑美元上扬

路透伦敦10月24日 - 期铜周五基本持平，因中国房价连跌五个月而承压，但欧元兑美元走强限制跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.1%，报每吨6,690美元。

中国房价9月走低，抹去去年累积的升幅，引发市场预期该国政府将推出更多经济支撑举措来缓解房价下跌造成的影响。

一项路透调查预计，中国经济今年的增速可能为24年来最慢，明年可能进一步放缓，因房地产市场降温，工厂产能过剩以及最高领导层推进结构性改革。

“任何显示中国楼市疲弱的短期迹象都会引发担忧，但我不会过度解读某一个数据所产生的影响，”渣打银行的金属分析师Nicholas Snowdon表示。

欧元兑美元走强扶助提振铜价。

LME期铜价格本周有望上涨0.9%，录得8月底以来最大周度涨幅。

其他金属方面，LME三个月期铝 回落1%，收报每吨1,968美元，处于本周中段触及的一个月高位2,015.75美元之下。在一批冶炼厂被关闭后，市场供应吃紧，铝价受到支撑。

“铝市供应仍十分紧蹙。市场预计直到明年铝价都将受到良好支撑，”Snowdon表示。

LME三个月期锌 收盘持平在每吨2,257美元。

在中国市场上，现货锌较上海12月期锌有很高的溢价，一家中国的对冲基金的分析师称，“这可能支持了供应吃紧的假设”。他还表示，LME锌价仍然过高，阻碍了进口。

上海锌库存减少4,090吨，至五年最低143,206吨，而期货走势曲线图显示出供应吃紧的迹象，过去一个月，现货锌价一直高于三个月期锌的价格。

三个月期铅 急跌1.7%，收报每吨1,995.50美元。三个月期锡 持平在每吨19,425美元。三个月期镍 回落0.9%，报每吨15,005美元。(完)

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