金属期市：期铝走低，因中国未锻造铝和铝材出口强劲

* 中国未锻造铝和铝材出口攀升，重压铝市

* 10月中国精炼铜进口跳增2.6%，至40万吨

路透伦敦11月10日 - 期铝价格周一走低，因数据显示，中国未锻造铝和铝材出口强劲。期镍也走低，因库存增至纪录高位。

LME三个月期铝 收跌1.05%，报每吨2,033.50美元，成交量为位列LME各类金属之首，约为16,500口，成交量第二大的是期锌，约为2,250口。

周末公布的贸易数据显示，10月中国未锻造铝和铝材出口强劲增长，年内迄今增幅高达12.5%。

这是铝市面临的利空因素之一。不错，中国之外的市场存在供应短缺，但中国铝材出口不断增加将填补这些供应缺口，法国兴业银行驻伦敦的金属研究部主管Robin Bhar表示。

花旗驻上海的分析师Ivan Szpakowski表示，10月出口铝材38万吨，较9月减少5%，但较上年同期增长19%，且未来数月将会随着中国炼厂产能扩大而继续攀升。

“中国出口增长对亚洲铝市造成重大拖累，运送铝材的船货从亚洲转运至中东、土耳其和南欧等地区，”他在一份报告中称。

LME期铜 最后买入价回落0.82%，报每吨6,660美元。期铜稍早触及11月4日以来最高6,726.25美元，因数据显示中国铜进口增加。

“当然我还不能说补充库存的周期已经开始，但鉴于消费者库存相对较低，和铜价目前的水平，的确存在开始补充库存周期的可能性，”ANZ的分析师Daniel Hynes表示。

另外，秘鲁最大铜生产商ANTAMINA称周一当地午夜开始的罢工截至上午中段只导致部分停产。

其他金属方面，三个月期镍 收跌1.13%，报每吨15,250美元，因库存进一步增加。

三个月期锌 收跌0.07%，报每吨2,243.50美元。三个月期锡 回落0.89%，收报每吨20,050美元三个月期铅 收涨0.15%，报每吨2,040美元。(完)

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