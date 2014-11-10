金属期市：期铝走低，因中国未锻造铝和铝材出口强劲

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
* 中国未锻造铝和铝材出口攀升，重压铝市
* 10月中国精炼铜进口跳增2.6%，至40万吨
路透伦敦11月10日 - 期铝价格周一走低，因数据显示，中国未锻造铝和铝材出口强劲。期镍也走低，因库存增至纪录高位。
LME三个月期铝 收跌1.05%，报每吨2,033.50美元，成交量为位列LME各类金属之首，约为16,500口，成交量第二大的是期锌，约为2,250口。
周末公布的贸易数据显示，10月中国未锻造铝和铝材出口强劲增长，年内迄今增幅高达12.5%。
这是铝市面临的利空因素之一。不错，中国之外的市场存在供应短缺，但中国铝材出口不断增加将填补这些供应缺口，法国兴业银行驻伦敦的金属研究部主管Robin Bhar表示。
花旗驻上海的分析师Ivan Szpakowski表示，10月出口铝材38万吨，较9月减少5%，但较上年同期增长19%，且未来数月将会随着中国炼厂产能扩大而继续攀升。
“中国出口增长对亚洲铝市造成重大拖累，运送铝材的船货从亚洲转运至中东、土耳其和南欧等地区，”他在一份报告中称。
LME期铜 最后买入价回落0.82%，报每吨6,660美元。期铜稍早触及11月4日以来最高6,726.25美元，因数据显示中国铜进口增加。
“当然我还不能说补充库存的周期已经开始，但鉴于消费者库存相对较低，和铜价目前的水平，的确存在开始补充库存周期的可能性，”ANZ的分析师Daniel Hynes表示。
另外，秘鲁最大铜生产商ANTAMINA称周一当地午夜开始的罢工截至上午中段只导致部分停产。
其他金属方面，三个月期镍 收跌1.13%，报每吨15,250美元，因库存进一步增加。
三个月期锌 收跌0.07%，报每吨2,243.50美元。三个月期锡 回落0.89%，收报每吨20,050美元三个月期铅 收涨0.15%，报每吨2,040美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选