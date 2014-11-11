金属期市：期锌上扬，受助于供应忧虑和美元走软

* 中国锌市显示出供应吃紧的迹象

* 美元兑一篮子货币走软，支撑金属价格

路透伦敦11月11日 - 期锌周二上扬，受助于秘鲁Peruvian矿场工人罢工，以及担忧预期可能出现的供应紧缺和美元小跌。

伦敦金属交易所数据显示，周一锌库存减少2,050吨，至691,725吨，延续两个月来锌库存几乎每日都在减少的趋势。

另外，全球最大的铜锌矿秘鲁Antamina矿的工人开始无限期罢工的消息也支撑锌价。

美元兑一篮子货币走软也扶助支撑金属价格。

“明年来自锌矿商的供应将趋紧，但近期中国锌冶炼厂的产量预期也下降。我们预计明年锌均价在2,300美元之上，”麦格理的分析师Vivienne Lloyd表示。

LME三个月期锌 收涨1.1%，报每吨2,269美元。锌价今年迄今累积上扬约10%，因预期将会出现供应短缺。

中国上海期交所锌库存ZN-STX-SGH上周五减少五分之一，至五年低位111,761吨。上海期交所现货锌价高于三个月期锌价格。

其他金属方面，LME三个月期铜 收涨0.5%，报每吨6,692美元。年内迄今，铜价已累积下跌10%。

三个月期铝 收涨0.6%，报每吨2,045美元。

三个月期铅 收涨0.2%，报每吨2,044美元。三个月期锡 上扬0.7%，收报每吨20,195美元。三个月期镍 收高1.2%，报每吨15,425美元。(完)

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