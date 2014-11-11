金属期市：期锌上扬，受助于供应忧虑和美元走软

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 中国锌市显示出供应吃紧的迹象
* 美元兑一篮子货币走软，支撑金属价格
路透伦敦11月11日 - 期锌周二上扬，受助于秘鲁Peruvian矿场工人罢工，以及担忧预期可能出现的供应紧缺和美元小跌。
伦敦金属交易所数据显示，周一锌库存减少2,050吨，至691,725吨，延续两个月来锌库存几乎每日都在减少的趋势。
另外，全球最大的铜锌矿秘鲁Antamina矿的工人开始无限期罢工的消息也支撑锌价。
美元兑一篮子货币走软也扶助支撑金属价格。
“明年来自锌矿商的供应将趋紧，但近期中国锌冶炼厂的产量预期也下降。我们预计明年锌均价在2,300美元之上，”麦格理的分析师Vivienne Lloyd表示。
LME三个月期锌 收涨1.1%，报每吨2,269美元。锌价今年迄今累积上扬约10%，因预期将会出现供应短缺。
中国上海期交所锌库存ZN-STX-SGH上周五减少五分之一，至五年低位111,761吨。上海期交所现货锌价高于三个月期锌价格。
其他金属方面，LME三个月期铜 收涨0.5%，报每吨6,692美元。年内迄今，铜价已累积下跌10%。
三个月期铝 收涨0.6%，报每吨2,045美元。
三个月期铅 收涨0.2%，报每吨2,044美元。三个月期锡 上扬0.7%，收报每吨20,195美元。三个月期镍 收高1.2%，报每吨15,425美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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