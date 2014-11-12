金属期市：期铜陷于窄幅交投区间小幅收低，市场关注供应情况

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 期铜今年迄今下挫9%
* 期铜自9月中一直在6,500-6,800美元区间波动
路透伦敦11月12日 - 期铜价格周三持稳，陷于窄幅交投区间内，因需求乏善可陈，且预期明年供应增加限制升幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,680美元，略低于周二收盘价6,692美元。
铜价自9月中一直在6,500-6,800美元区间波动，一些分析师预计年底前铜价将下滑。今年迄今，期铜跌了9%。
路透上月访查的分析师预计，明年铜市将出现约35万吨的供应过剩，将打压明年铜价。
“整体趋势仍偏向下滑，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。
他称，铜短期支撑位在6,504美元，阻力位接近6,636美元。
美元指数小涨，也令金属价格承压。
欧盟统计局周三公布，9月工业生产较前月增长0.6%，较上年同期增长0.6%，但数据略逊预期。
其它金属中，LME三个月期锌 收涨0.48%，报每吨2,280美元。三个月期铝 收涨0.78%，报每吨2,061美元。
三个月期铅 收报每吨2,049美元。三个月期锡 下滑0.35%，收报每吨20,125美元。三个月期镍 收高1.2%，报每吨15,610美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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