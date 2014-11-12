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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 02:06 BJT

金属期市：期铜陷于窄幅交投区间小幅收低，市场关注供应情况

* 期铜今年迄今下挫9%

* 期铜自9月中一直在6,500-6,800美元区间波动

路透伦敦11月12日 - 期铜价格周三持稳，陷于窄幅交投区间内，因需求乏善可陈，且预期明年供应增加限制升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报6,680美元，略低于周二收盘价6,692美元。

铜价自9月中一直在6,500-6,800美元区间波动，一些分析师预计年底前铜价将下滑。今年迄今，期铜跌了9%。

路透上月访查的分析师预计，明年铜市将出现约35万吨的供应过剩，将打压明年铜价。

“整体趋势仍偏向下滑，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。

他称，铜短期支撑位在6,504美元，阻力位接近6,636美元。

美元指数小涨，也令金属价格承压。

欧盟统计局周三公布，9月工业生产较前月增长0.6%，较上年同期增长0.6%，但数据略逊预期。

其它金属中，LME三个月期锌 收涨0.48%，报每吨2,280美元。三个月期铝 收涨0.78%，报每吨2,061美元。

三个月期铅 收报每吨2,049美元。三个月期锡 下滑0.35%，收报每吨20,125美元。三个月期镍 收高1.2%，报每吨15,610美元。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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