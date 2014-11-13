金属期市：期铜小跌，受疲弱中国经济数据拖累

标题新闻：泰国财政部长阿比萨称若民间投资增长，泰国今年的经济增幅可能会达4%
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* 中国工业增加值增幅减小，固定资产投资增长创13年最低
* 明年中国镍产量可能下滑10%－安泰科
路透伦敦11月13日 - 伦敦期铜周四下滑，此前主要金属消费国－中国公布的经济数据疲弱，且美国公布的就业数据逊于预期，引发对全球基本金属需求的担忧。
中国10月规模以上工业增加值同比增长7.7%，为2009年4月以来次低水准；1-10月全国固定资产投资增长15.9%，是2001年12月以来最低增速。
美国公布的上周初请失业金人数增幅大于预期。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.4%，报每吨6,655美元。
花旗分析师David Wilson表示，尽管经济数据趋弱，但中国的金属需求保持良好。
三个月期镍 扭转稍早升势，大跌4%，报15,400美元。但对明年年初最终会出现供应短缺的预期限制了跌幅。
一些中国镍库存进入LME仓库令市场承压，但LME镍库存在过去三个交易日内有两日减少。
根据国有研究机构安泰科做出的预估，中国2015年的镍产量预计下滑10%，因红土镍矿的供应减少，同时消费增加，这将导致中国的镍供需缺口扩大。
其它金属中，三个月期铝 收盘没有成交，买价最后报2,040美元，跌1%。LME三个月期锌 收低1.3%，报每吨2,251美元。
三个月期铅 收盘没有成交，买价最后报2,018美元，跌1.5%。三个月期锡 下滑1.3%，收报每吨19,860美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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