金属期市：期铜下滑，因数据显示日本经济滑入衰退

* 中国10月精炼铜产量同比增长13.6%，至732,746吨

* 菲律宾11月镍矿石出口减少－分析师

路透伦敦11月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜和其他基本金属周一下滑，因日本经济意外滑入衰退的消息，但期镍、期铝和期铅反弹收高，受到供应短缺预估支撑。

亚洲最大的商品进口国之一的日本公布经济连续两季萎缩，陷入衰退，数据发布后LME多种金属下滑。

但跌幅有限，六大金属中有三种反弹。路透访查的分析师预计，明年五种金属将出现供不应求，仅有铜会出现供应过剩。

“从基本面来看，我们继续认为有供应短缺的金属仍能有出众表现，”渣打金属分析师Nicholas Snowdon表示。

“但我们仍处于宏观经济不确定性增加的时期，这限制了基本金属的上升潜力。”

LME三个月期铜 微跌0.01%，报6,704美元，稍早攀升至11月4日来最高的6,734美元，上一交易日期铜上扬0.8%。

中国国家统计局上周六发布的数据显示，10月精炼铜产量同比增长13.6%，至732,746吨。

三个月期铝 升0.35%，报2,029美元，三个月期镍 升1.41%，报15,800美元。

Snowdon表示，“我们肯定听说了11月迄今菲律宾镍矿石出口大幅减少，”他预计明年LME期镍均价在23,400美元。

期锡 下滑0.13%，收报每吨19,725美元。期锌 微跌0.04%，报2,257美元。期铅 报2,045美元，上升0.49%。(完)

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