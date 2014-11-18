金属期市：期铜期铝等基本金属下滑，因中国房地产数据疲弱

路透伦敦11月18日 - 伦敦期铜、期铝等基本金属价格周二下滑，因中国公布的地产业数据疲弱，引发投资人对全球最大金属消费国需求前景的担忧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.1%，报6,631美元，周一盘中曾升至两周高位6,734美元。

官方数据显示，中国10月新建住宅销售价格连续第二个月同比下跌，尽管政府努力提振房市。

自9月中，期铜价格一直保持在6,500-6,800美元之间。

“金属价格的前景主要看中国经济数据。目前明显是乌云笼罩，所以预计未来几周金属价格都不会大涨。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

不过金融市场风险意愿升温，扶助抑制金属价格进一步下滑。

欧元兑美元上涨，以美元计价的商品对欧洲买家更为便宜。

三个月期铝 跌0.9%，报2,011美元，盘中触及10月30日来最低的2,002美元。

尽管许多分析师预计明年铝市场才会出现供应短缺，今年铝价仍大涨了11%，麦格理的分析师表示，美国废铝供应正在增加。

日本三大主要港口的铝库存连续七个月增加，10月底时触及五年半高点，因需求下滑，且这个全球第三大经济体意外陷入衰退。

三个月期镍 跌1%，报15,650美元，盘中升至10月31日来最高的15,882美元。期锡 下滑0.6%，收报每吨19,610美元，盘中跌至两周低点。期锌 收盘没有成交，最后买盘报2,246美元，下跌0.5%。期铅 报2,024美元，跌1%。(完)

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