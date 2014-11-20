金属期市：中国和欧洲数据疲弱拖累期铜下滑，期镍升至五周高位

* 中国11月制造业成长停滞
* 欧元区企业成长逊于预期
* 美国成屋销售跳升，大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张
路透伦敦11月20日 - 期铜周四下滑，因中国公布的制造业数据疲弱，加之欧元区企业成长放缓，令投资人担心全球经济成长。
不过期镍触及五周高位，因预期矿石供应短缺。
周四公布的调查显示，欧元区11月企业增长逊于预估，尽管价格下降，新订单逾一年来首次下跌。Markit欧元区11月综合PMI初值降至51.4，甚至不及路透调查访问的分析师中最低预测值。
最新公布的汇丰11月中国制造业PMI初值降至荣枯分界线，指向中国制造业过去半年的弱扩张势头陷入停滞。
不过在美国公布的数据显示经济潜在力道后，期铜缩减跌幅，其他金属由跌转升。
美国周四公布的数据显示经济强劲增长，10月成屋销售增速为一年来最快，大西洋沿岸中部地区工厂活动扩张，至1993年12月以来最高水平。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报每吨6,660美元，跌0.4%，从日低6,620反弹。
“市场担心全球经济成长环境，我预计未来几周金属市场将呈现区间波动，风险偏向下滑。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。
自9月中，铜价一直在6,500-6,800美元之间波动。
三个月期镍 收升1.3%，报16,355美元，盘中升至五周高位16,440美元，因预期中国镍矿石供应不足。
期锡 波动最大，跳升3.6%，收报每吨20,295美元，盘中升至逾一个月最高，不过成交清淡，仅为447口。
三个月期铝 收涨0.6%，报2,032美元。期铅 升0.1%，收报2,033美元。期锌 收低0.1%，报2,252美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 利棣儿)