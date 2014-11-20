金属期市：中国和欧洲数据疲弱拖累期铜下滑，期镍升至五周高位

路透伦敦11月20日 - 期铜周四下滑，因中国公布的制造业数据疲弱，加之欧元区企业成长放缓，令投资人担心全球经济成长。

周四公布的调查显示，欧元区11月企业增长逊于预估，尽管价格下降，新订单逾一年来首次下跌。Markit欧元区11月综合PMI初值降至51.4，甚至不及路透调查访问的分析师中最低预测值。

最新公布的汇丰11月中国制造业PMI初值降至荣枯分界线，指向中国制造业过去半年的弱扩张势头陷入停滞。

不过在美国公布的数据显示经济潜在力道后，期铜缩减跌幅，其他金属由跌转升。