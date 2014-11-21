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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 16:09 BJT

金属期市：期镍创五周高点，周线有望录得5月以来最大涨幅

LME期镍 触及五周高点每吨16,470美元，0730 GMT时报16,430美元，本周上涨5.5%。

LME期铜 微涨0.3%，至每吨6,684.25美元，但周线料小幅下跌，因消费者需求减弱，以及下周美国感恩节前市况清淡。

上海期货交易所主力1月期铜合约 微涨至每吨47,580元，不过保税升水下滑5美元，至每吨60-70美元，暗示基本需求仍然疲弱。

市场在关注全球经济寻找更多交易线索。周四公布的数据显示，欧元区企业增长速度慢于预期，给经济敲响了警钟。

美国参议院一委员会指控华尔街银行业者剥削实货商品市场，操纵价格并获得不公平的交易利益，对此高盛 周四带头加以驳斥。 (完)

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(编译 朱晓军/李春喜 审校 高琦/张涛)
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