金属期市：中国逾两年后重启不对称降息后金属价格上扬

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 中国逾两年后重启不对称降息
* 期铜升至三周高位、期锌和期镍升至五周高位
路透伦敦11月21日 - 伦敦金属交易所(LME)基本金属周五多数上扬至数周高位，此前中国逾两年后重启不对称降息，试图激活经济，而对原材料供应短缺的预期提振期镍触及五周高位。
全球最大的金属消费国－中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。
中国降息声明发布后，LME三个月期铜 触及三周高位6,772.50美元，之后缩减升幅，收盘报6,725美元，涨1%。
“放宽货币政策很有道理。降息改善经济成长前景，那些指望储备金属的投资人将更容易获得信贷。金属价格得益于此。”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。
其他金属全面上涨，三个月期锌 跳升2%，收报2,298美元，盘中触及逾两周最高的2,318.25美元。
三个月期铝 攀升至一周高位2,065.50美元，收盘报2,054.50美元，升1.1%，期铅 盘中触及五周高位2,075美元，收报2,061美元，升1.4%。
三个月期锡 大涨1.4%，收报20,575美元的六周最高，本周大涨4.2%，为2月中来最大周度升幅。
期镍 上扬1.7%，报16,630美元的五周高位，期镍也得益于矿石稀缺的预期。本周期镍大涨逾6%，为5月初来最大周度升幅。
在印尼1月出台矿石出口禁令后，中国不锈钢厂一直从菲律宾补充镍矿石库存。但菲律宾11月至1月迎来雨季，开始打压其出口。
“中国有迹象显示，由于雨季，来自菲律宾的原料正逐步耗尽。如果这是真的，预计这将导致含镍生铁生产商的情况吃紧，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw称。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。