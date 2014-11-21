金属期市：中国逾两年后重启不对称降息后金属价格上扬

* 中国逾两年后重启不对称降息

* 期铜升至三周高位、期锌和期镍升至五周高位

路透伦敦11月21日 - 伦敦金属交易所(LME)基本金属周五多数上扬至数周高位，此前中国逾两年后重启不对称降息，试图激活经济，而对原材料供应短缺的预期提振期镍触及五周高位。

全球最大的金属消费国－中国央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

中国降息声明发布后，LME三个月期铜 触及三周高位6,772.50美元，之后缩减升幅，收盘报6,725美元，涨1%。

“放宽货币政策很有道理。降息改善经济成长前景，那些指望储备金属的投资人将更容易获得信贷。金属价格得益于此。”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

其他金属全面上涨，三个月期锌 跳升2%，收报2,298美元，盘中触及逾两周最高的2,318.25美元。

三个月期铝 攀升至一周高位2,065.50美元，收盘报2,054.50美元，升1.1%，期铅 盘中触及五周高位2,075美元，收报2,061美元，升1.4%。

三个月期锡 大涨1.4%，收报20,575美元的六周最高，本周大涨4.2%，为2月中来最大周度升幅。

期镍 上扬1.7%，报16,630美元的五周高位，期镍也得益于矿石稀缺的预期。本周期镍大涨逾6%，为5月初来最大周度升幅。

在印尼1月出台矿石出口禁令后，中国不锈钢厂一直从菲律宾补充镍矿石库存。但菲律宾11月至1月迎来雨季，开始打压其出口。

“中国有迹象显示，由于雨季，来自菲律宾的原料正逐步耗尽。如果这是真的，预计这将导致含镍生铁生产商的情况吃紧，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw称。(完)

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