金属期市：期铜承压下滑，因担心中国经济成长前景

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透伦敦11月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一下滑，扭转上周五在中国意外降息后的大涨走势，因投资人关注中国金属需求前景不明朗的因素。
三个月期铜 收低0.74%，报6,675美元，从上周五中国降息后触及的三周高位6,772.50回落。
市场担心降息可能意味着中国经济前景正在恶化，分析师表示，放宽货币政策可能对扶助金属需求无甚帮助。
“我们的中国分析师认为调降存款利息并扩大存款利率浮动上限的净影响为零，对储户而言没有什么差别，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示。
“从放贷方面来看，这会令大型国企受益，但对较小的私营企业而言没有太大分别。所以总体而言，我们预计金属需求不一定会因那些降息而受到提振。”
参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。
三个月期镍 升至16,770美元的日高，为逾六周最高，得益于预计矿石供应短缺。期镍收报16,650，升0.12%。
其他金属中，三个月期铝 买盘最后报2,045美元，跌0.46%，三个月期锌 跌0.22%，收报2,293美元，三个月期锡 下挫0.73%，收报20,425美元。期铅 收报2,059.50美元，微跌0.07%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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