重发-金属期市：期铜走低，因美国消费者信心回落和怀疑中国降息会否提振需求

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* 美国11月消费者信心指数跌至五个月最低

* 中国央行降息后正回购利率跟降

* 投资者怀疑降息是否会推升金属需求

* 期铝上扬，因有迹象显示短期会出现供应短缺

路透伦敦11月25日 - 期铜和其他基本金属周二走低，因美国消费者信心意外回落，且投资者怀疑最大金属消费国中国再度放宽政策是否会导致金属需求大幅增加。

LME三个月期铜 收跌1%，报每吨6,606美元，受累于数据显示美国11月消费者信心指数降至6月以来最低。

期铜上周五触及三周高位，因中国银行调降指标利率以提振经济。

紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降。操作规模则进一步缩量至50亿元人民币。但期铜未能获得提振，因市场担忧央行的举措短期内可能无法刺激市场反弹。

中国的铜消费量约占全球总量的45%。

“很多人不相信这会使中国经济成长大为改观，例如导致对小企业的借贷大大增加，”法国巴黎银行的分析师Stephen Briggs表示。

中国的现货铜市场仍然疲弱，上海保税区仓库现货铜较指标期铜溢价本周为70美元左右，1月为约180美元，因国内经济成长放缓。

美国消费者信心数据公布后，美元走软，但金属并未因此受到支撑。

指标LME三个月期铝 收涨0.2%，报每吨2,049美元，缩减稍早美国数据公布后的涨幅。期铝盘中触及11月13日以来最高2,068美元，因有迹象显示短期将出现供应短缺。

周二收盘时，现货铝较三个月期铝的溢价CMAL0-3攀升28.50美元， 为2012年12月以来最高。现货溢价通胀暗示现货供应短缺。

三个月期镍 收跌0.8%，报每吨16,525美元，回吐周一录得的触及逾六周最高时录得的涨幅。

三个月期锌 收跌1%，报每吨2,271美元。三个月期铅 收跌0.4%，报每吨2,052美元。三个月期锡 回落1.1%，收报每吨20,200美元。(完)

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