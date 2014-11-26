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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 02:12 BJT

金属期市：期铜因需求忧虑跌至三周低点，期铝上扬

* 美国房屋销售和消费者支出数据疲弱

* 上海期交所中国投机商打压铜价

* 感恩节及年底临近，伦敦市场成交萎缩

* 镍库存升至纪录新高

路透伦敦11月26日 - 期铜周三降至三周低点，此前美国公布的经济数据疲弱，且中国投机商因担心需求不振打压价格。

不过期铝上扬，因投资人担心供应短缺。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至11月5日来最低的6,558美元，之后缩减跌幅，收报6,570美元，跌0.6%。

在周四美国感恩节假期前，LME交投减少。

“今年对投机商而言是很难赚钱的一年，我们认为他们不会在今年最后的几周内冒损失扩大或盈利减少的风险，特别是不会有什么重大消息的情况下，”Jefferies金属策略师Gayle Berry表示。

不过上海期货交易所期铜成交量翻了四番，未平仓合约增加11%，因投机商抛售期铜，渣打银行分析师Leon Westgate表示。

期铜自9月中以来就在约6,500-6,800美元之间交投，今年迄今跌了超过10%。在上周中国意外降息后，期铜触及三周高位6,772.50美元。

美国今日公布的消费者和企业支出数据疲弱，令投资人对全球经济成长的担忧加重。

三个月期铝 升0.6%，报2,061美元，较现货价差仍在约两年最高，显示缺乏现货供应。

三个月期镍 收挫1.1%，报16,350美元，此前LME镍库存增至历史最高。

三个月期锌 收高0.1%，报每吨2,273美元。三个月期铅 收高0.5%，报每吨2,062.50美元。三个月期锡 涨0.4%，收报每吨20,275美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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