金属期市：期铜因需求忧虑跌至三周低点，期铝上扬

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国房屋销售和消费者支出数据疲弱
* 上海期交所中国投机商打压铜价
* 感恩节及年底临近，伦敦市场成交萎缩
* 镍库存升至纪录新高
路透伦敦11月26日 - 期铜周三降至三周低点，此前美国公布的经济数据疲弱，且中国投机商因担心需求不振打压价格。
不过期铝上扬，因投资人担心供应短缺。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至11月5日来最低的6,558美元，之后缩减跌幅，收报6,570美元，跌0.6%。
在周四美国感恩节假期前，LME交投减少。
“今年对投机商而言是很难赚钱的一年，我们认为他们不会在今年最后的几周内冒损失扩大或盈利减少的风险，特别是不会有什么重大消息的情况下，”Jefferies金属策略师Gayle Berry表示。
不过上海期货交易所期铜成交量翻了四番，未平仓合约增加11%，因投机商抛售期铜，渣打银行分析师Leon Westgate表示。
期铜自9月中以来就在约6,500-6,800美元之间交投，今年迄今跌了超过10%。在上周中国意外降息后，期铜触及三周高位6,772.50美元。
美国今日公布的消费者和企业支出数据疲弱，令投资人对全球经济成长的担忧加重。
三个月期铝 升0.6%，报2,061美元，较现货价差仍在约两年最高，显示缺乏现货供应。
三个月期镍 收挫1.1%，报16,350美元，此前LME镍库存增至历史最高。
三个月期锌 收高0.1%，报每吨2,273美元。三个月期铅 收高0.5%，报每吨2,062.50美元。三个月期锡 涨0.4%，收报每吨20,275美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申