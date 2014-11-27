金属期市：期铜受美元上涨影响下滑，但中国放宽货币政策提供支撑

* 中国对金属市场的人气大致负面－分析师

* LME镍库存继续增加，突破40万吨

* 欧元区信心数据连升第二个月

路透伦敦11月27日 - 期铜周四下滑，受美元上扬打压，但主要金属消费国中国放宽货币政策以及欧洲经济信心增强带来支撑，限制了铜价的跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报6,555美元，跌0.2%，稍早触及11月5日来最低的6,550美元。

“最令人担心的是铜价本月收在6,600美元之下，如果这样，跌穿6,000美元的风险会增加,”咨询机构T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。

“所以目前市场岌岌可危。我认为实质经济表现没有那么差，但如果跌穿那一关键水准，人气可能恶化。我们在观望。”

美元兑一篮子主要货币上涨，令以美元计价的商品对其它货币持有人而言价格更高。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，这也是四个月以来正回购操作首度暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金350亿元人民币。

数据显示欧元区11月经济景气指数连升第二个月，德国失业率创历史低点，这是欧元区经济避免全面停滞的暂时迹象，对金属市场也有支撑。

麦格理分析师Vivienne Lloyd表示，中国对金属市场的人气谨慎。“投资人对明年的情况很不看好，建筑行业尤为疲弱。”

三个月期铝 跌0.8%，报2,044美元，三个月期镍 几收平盘，报16,355美元，LME镍库存首次突破40万吨。

三个月期锌 收低0.8%，报每吨2,256美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后跌0.1%，报每吨2,060美元。三个月期锡 跌0.1%，收报每吨20,250美元。(完)

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