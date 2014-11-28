金属期市：基本金属全面大幅下挫，因油价暴跌及美元走强

* 铜价连挫五日

* 布兰特原油期货跌至四年新低，美元上涨

路透伦敦11月28日 - 期铜周五跌至八个月低点，受美元走强及油价暴跌后金属和商品市场普遍遭遇抛售拖累。

在石油输出国组织(OPEC)不顾供应过剩局面决定不减产后，布兰特原油期货挫至四年低点，重创相关股份及汇率。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至3月来最低的6,342美元，收盘报6,352美元，大跌3.32%。

美元兑一篮子主要货币上涨，令以美元计价的金属对其它货币持有者而言价格更高。

“OPEC的决定严重影响了铜等工业金属，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，“在他们的决定后油价如此下挫肯定令投资人意外。”

铜价本周连跌五日，跌幅达到约5.5%。

其它金属也下挫，三个月期锌 降至三周低点2,206.75美元，之后缩减跌幅，收低1.82%，报每吨2,215美元。

三个月期铝 跌至一周低点2,004.75，收盘跌1.76%，报2,008美元。

三个月期铅 也跌至一周低点2,020美元，收低1.7%，报2,027.50美元。三个月期镍 触及一周半低点16,035美元，收盘报16,250美元，跌0.64%。

三个月期锡 收平，报每吨20,250美元。(完)

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