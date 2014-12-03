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亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 02:51 BJT

金属期市：期铜下滑，因美元走强及需求前景不明朗

* 欧元兑美元挫至27个月低点

* 中国服务业PMI显示11月成长加快

路透伦敦12月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三下滑，受美元走强及需求前景不明朗打压，不过中国公布的数据显示11月服务业增长小幅加快，令期铜跌幅受限。

欧元兑美元跌至逾两年最低，令金属价格承压。美元强劲令商品价格对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。

“在基本金属中，美元强劲对铜的影响更大，因相比其他金属，投资人通常更多的将铜作为投资资产，”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。

三个月期铜 收低0.6%，报6,380美元。

周一期铜跌至四年半低点6,230.75美元，跟随油价跌势。今年迄今期铜下挫逾13%。

中国11月官方非制造业PMI(采购经理指数)微幅回升，其中从业人员指数虽环比上升、但仍处在50下方，新订单以及预期指数均有回落。这和此前公布的制造业PMI一道，显示经济仍面临下行压力。

数据扶助期铜限制了跌势，但分析师表示，中国的信贷困难令逢低承接买盘也受限。

三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后跌0.3%，收报每吨1,972美元。期镍 逆市收高1.5%，报每吨16,595美元。

期锌 升0.1%，收报每吨2,215美元，期铅 持稳，收报2,028美元。期锡 小涨0.3%，报20,450美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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