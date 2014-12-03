金属期市：期铜下滑，因美元走强及需求前景不明朗

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 欧元兑美元挫至27个月低点
* 中国服务业PMI显示11月成长加快
路透伦敦12月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三下滑，受美元走强及需求前景不明朗打压，不过中国公布的数据显示11月服务业增长小幅加快，令期铜跌幅受限。
欧元兑美元跌至逾两年最低，令金属价格承压。美元强劲令商品价格对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。
“在基本金属中，美元强劲对铜的影响更大，因相比其他金属，投资人通常更多的将铜作为投资资产，”Natixis商品研究部门主管Nic Brown表示。
三个月期铜 收低0.6%，报6,380美元。
周一期铜跌至四年半低点6,230.75美元，跟随油价跌势。今年迄今期铜下挫逾13%。
中国11月官方非制造业PMI(采购经理指数)微幅回升，其中从业人员指数虽环比上升、但仍处在50下方，新订单以及预期指数均有回落。这和此前公布的制造业PMI一道，显示经济仍面临下行压力。
数据扶助期铜限制了跌势，但分析师表示，中国的信贷困难令逢低承接买盘也受限。
三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后跌0.3%，收报每吨1,972美元。期镍 逆市收高1.5%，报每吨16,595美元。
期锌 升0.1%，收报每吨2,215美元，期铅 持稳，收报2,028美元。期锡 小涨0.3%，报20,450美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。