金属期市：期铜受美元走软带动攀升，期镍触及两个月高位

* 美元指数势将创10月中来最大单日跌幅

* 欧元跳升，此前欧洲央行没有暗示刺激措施

* 蒙古奥尤陶勒盖铜金矿火势受控－发言人

路透吉隆坡/伦敦12月4日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四升至近一周最高，因欧洲央行刺激措施前景不明朗拖累美元下滑，且一铜矿着火。但对中国需求前景的担忧限制了升幅。

三个月期铜 收高1.3%，报6,465美元，扭转两日跌势，并触及11月28日来最高水准。

美元兑欧元 下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉没有明确暗示将向欧元区经济挹注更多刺激措施。

美元指数 势将创下10月中来最大单日跌幅。

“今日铜价上扬主要是因美元走软，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，但在周五美国公布非农就业报告前，市场可能会有一些谨慎情绪。

交易商表示，蒙古奥尤陶勒盖铜金矿着火也支撑铜价，目前火势已经受到控制，但对生产的影响还未立即得知。

分析师表示，对主要消费国－中国铜需求前景的不确定令价格难以进一步大涨。

其他金属中，三个月期镍 劲升3.2%，报17,125美元的逾两个月最高，分析师称因投资人愈发确定印尼将维持矿石出口禁令。

三个月期铝 收高1.1%，收报每吨1,994.50美元。期锌 收盘没有成交，买盘最后报2,237美元，升1%，期铅 收报2,040美元，涨0.6%。期锡 小跌0.2%，报20,405美元。(完)

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