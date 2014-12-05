金属期市：期铜下滑，因美国公布就业数据意外强劲带动美元大涨

标题新闻：日央行总裁称朝鲜紧张局势升级等地缘政治风险令全球成长前景蒙尘－彭博电视
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* 美国11月非农就业岗位增幅为约三年最大
* 美元升至数年高位
* 期铜势将创下8月底来最大周度升幅
路透伦敦12月5日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜等基本金属周五下滑，因在美国公布强劲就业数据后，美元大涨及市场担心美国可能提前升息。
美国11月非农就业岗位增幅为约三年来最大，薪资增长也加速，这是经济强劲的迹象，可能令美联储更快升息。
“受数据提振，美元大涨，帮助拉低金属价格。”渣打银行分析师Leon Westgate在报告中表示。
LME三个月期铜 收低0.2%，报6,450美元，周四大涨逾1%，接近一周高位。
期铜本周升约1.5%，将是8月底来最大周度升幅。
三个月期镍 收低1.8%，报每吨16,825美元，稍早攀升至逾两个月最高的17,200美元后回吐升幅。
中国最大不锈钢厂--太钢本月含镍生铁招标价格较11月提高25%，也支撑了镍价。
三个月期铝 收低0.6%，收报每吨1,982美元。期锌 收平，报2,237美元，期铅 收报2,038美元，跌0.1%。期锡 小跌1%，报20,200美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 王丽鑫)
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路透纽约/伦敦4月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四续跌至多年低位，因技术面疲弱吸引了技术性卖盘，市场未理会强劲的亚洲大豆加工数据，以及主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的作物质量忧虑。
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