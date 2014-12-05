金属期市：期铜下滑，因美国公布就业数据意外强劲带动美元大涨

路透伦敦12月5日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜等基本金属周五下滑，因在美国公布强劲就业数据后，美元大涨及市场担心美国可能提前升息。

美国11月非农就业岗位增幅为约三年来最大，薪资增长也加速，这是经济强劲的迹象，可能令美联储更快升息。