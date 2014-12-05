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亚洲 | 2014年 12月 6日 星期六 01:49 BJT

金属期市：期铜下滑，因美国公布就业数据意外强劲带动美元大涨

* 美国11月非农就业岗位增幅为约三年最大

* 美元升至数年高位

* 期铜势将创下8月底来最大周度升幅

路透伦敦12月5日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜等基本金属周五下滑，因在美国公布强劲就业数据后，美元大涨及市场担心美国可能提前升息。

美国11月非农就业岗位增幅为约三年来最大，薪资增长也加速，这是经济强劲的迹象，可能令美联储更快升息。

“受数据提振，美元大涨，帮助拉低金属价格。”渣打银行分析师Leon Westgate在报告中表示。

LME三个月期铜 收低0.2%，报6,450美元，周四大涨逾1%，接近一周高位。

期铜本周升约1.5%，将是8月底来最大周度升幅。

三个月期镍 收低1.8%，报每吨16,825美元，稍早攀升至逾两个月最高的17,200美元后回吐升幅。

中国最大不锈钢厂--太钢本月含镍生铁招标价格较11月提高25%，也支撑了镍价。

三个月期铝 收低0.6%，收报每吨1,982美元。期锌 收平，报2,237美元，期铅 收报2,038美元，跌0.1%。期锡 小跌1%，报20,200美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 王丽鑫)
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