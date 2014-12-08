金属期市：期铜走低，因中国贸易数据疲弱且欧元区发出警告

* LME铝库存增加，缓解市场供应压力
* 中国精炼铜进口按月增长5%
* 欧洲央行决策者警告欧元区经济正“大规模走软”
路透伦敦12月8日 - 期铜和其他基础金属周一走低，因中国发布的贸易数据弱于预期，且欧洲央行就欧洲经济发出警告。
三个月期铜LME 收跌0.7%，报每吨6,405美元。
中国海关周一公布数据显示，11月进口意外下滑，出口增速也放缓，令人担忧中国经济放缓速度可能加快。
“市场似乎是根据宏观信号进行交易，”花旗分析师David Wilson表示，“但我认为人们对中国经济的看法太过悲观。”
未来一周将出炉的一系列中国数据可能显示经济持续放缓。
不过，中国11月精炼铜进口较前月增长5%，触及七个月高位，这限制铜价跌幅。
“人们一直试图通过言论打压铜价，但铜价较好地顶住了压力。市场可能已经触底，”Wilson补充说。
上周五，铜价触及一周高位6,526美元，从12月1日触及的四年半最低位6,230.75美元反弹。
一位欧洲央行决策者有关欧元区经济正在“大规模走软”的讲话重创市场人气。
数据显示，截至12月2日当周，对冲基金和货币基金经理增加了铜期货和期权的净空头头寸。
现货铝供应压力缓解，因LME铝库存增加了4,100吨。
三个月期铝 下跌0.86%，收报每吨1,965美元。三个月期锌 回落0.89%，收报每吨2,217美元。三个月期镍 下跌0.74%，收报每吨16,700美元。三个月期锡 上扬1.26%，收报每吨20,455美元。
三个月期铅 收跌0.15%，报每吨2,035美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)