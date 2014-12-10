金属期市：期铜下滑，供应增加抵消中国放宽政策希望带来的提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
* 中国通胀下滑令加快放宽政策的预期升温
* 自由港同意上调加工费16.3%－消息人士
路透伦敦12月10日 - 期铜周三从昨日触及的两周高位下滑，对主要消费国中国进一步放宽货币政策的希望被对全球经济成长疲弱和供应不断增加的担忧所盖过。
中国公布的数据显示，11月消费者通胀触及五年最低的1.4%，引发市场预期政府将采取更积极的措施，以防在经济放缓时的通缩风险。
但期铜未能得益，因担心供应不断增加。消息人士称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 已经同意一家中国主要冶炼商提出的上调加工费的要求，这反映出市场对于明年铜矿供应充裕的预期已经压低铜价。
自由港麦克默伦铜金矿公司已同意，2015年支付给中国大型精炼商的年度精炼加工费用将提高16.3%，这是10年来最高水准，料将成为中国业者行情的基准。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 买盘最后跌1.08%，报每吨6,410美元。回吐昨日触及11月28日来最高的6,532美元升幅。今年迄今，铜价下挫约12%。
不过德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示，“所有人都看空铜市，指供应过剩...称价格将下滑，但我们预计明年铜价势将上涨，因市场平衡改善。近期中国铜进口强劲证实了我们的正面看法。”
其他市场中，油价挫至五年新低，美国和欧洲股市下滑，因投资人仍担心希腊的政局动荡。
不过，秘鲁最大的铜锌矿Antamina罢工限制了铜价的跌幅。
其他金属中，LME期镍 跌1.30%，至每吨16,325美元。期铝 收低0.61%，报每吨1,960美元，期锌 收低1.71%，至每吨2,180美元。期铅 下滑0.35%，终场收报2,013美元，期锡 收挫1.46%，至20,200美元。(完)
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(编译 李军; 审校 王丽鑫)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。