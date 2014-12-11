金属期市：基本金属涨跌互见，美国数据强劲但中国称经济下行压力较大

路透吉隆坡/伦敦12月11日 - 期铝周四下滑，但部分其他基本金属则小涨，此前中国和美国经济成长的信号迥异。
期锌跌至近六个月低点后反弹收高，期铝则触及八周低点。
新华社援引中国中央经济工作会议公告称，中国经济运行仍面临困难和挑战，经济下行压力较大，但经济风险总体可控；要保持宏观政策连续性和稳定性，努力保持经济稳定增长。
会议亦明确提出，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。
“目前仍非常不确定中国政府将采取何种措施。太多消息直指未来经济面临的困境，但问题是已经消化了多少？”ING Bank交易员Tom Laverman表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 触及10月17日来最低的1,945美元，之后收低0.7%，报1,946.50美元。
路透调查显示，因美国和欧洲供应短缺，全球铝溢价预计在明年年中达到新高。
三个月期锌 盘中触及6月19日来最低的2,153,50美元，之后反弹收高0.7%，报2,195美元。
期铜 也收高，因秘鲁最大铜锌矿罢工Antamina持续。期铜在收盘时的公开喊价活动中没有成交，最后升0.8%，报6,460美元，昨日大跌1%。
美国公布数据显示，消费者支出11月强劲增长，提振了部分金属。
其他金属中，LME期镍 跌0.30%，至每吨16,275美元。期铅 下滑1.4%，终场收报1,985美元，期锡 收高1%，至20,400美元。(完)
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(编译 李军; 审校 王丽鑫)