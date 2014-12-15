金属期市：对全球经济成长疲弱的担忧打压期铜等基本金属

* 油价和股市下挫，波及到金属市场

* 美国制造业数据助燃对美联储升息的臆测

* 秘鲁Antamina铜矿罢工结束

路透纽约12月15日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜等基本金属价格周一下滑，跟随股市和能源市场的跌势，因投资人愈发担心全球其他地区的经济疲弱可能很快会殃及美国。

油价周一续跌，美股道琼工业指数 受全球经济忧虑拖累走软。

“全球宏观经济放缓的忧虑阴影笼罩商品市场，”经纪公司INTL FCStone分析师Edward Meir称。

美国公布的制造业数据强劲，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议可能暗示将较预期提前升息的臆测升温。

美联储此举会推升美元，美元走强会令以美元计价的商品对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。

周一数据显示，美国制造业产出11月创九个月最大升幅，直指经济潜在力道。

LME三个月期铜 收挫1.4%，报6,400美元，上周三开始的秘鲁产量最大的铜矿Compania Minera Antamina SA的罢工结束也令铜价承压。

期镍回落，稍早触及一周高位，因担心菲律宾台风季节可能迫使矿场关闭，供应出现短缺。

LME期镍 一度高见12月8日来最高的16,860美元，但收低1.3%，至每吨16,475美元。LME期锌 跌0.9%，报2,171美元，三个月期铝 收低0.7%，报1,922美元，期铅 大跌1.4%，终场收报1,968美元。期锡 收盘没有成交，买盘最后持稳在20,350美元。(完)

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