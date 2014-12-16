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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 02:18 BJT

金属期市：期铝触及两个月低位，因中国数据疲弱和油价续跌

* 中国数据拖累期铝和期铜价格走低

* LME期铅价格触及19个月低位

* 油价回落导致金属生产成本降低

路透伦敦12月16日 - 铝价格周二触及两个月最低，期铜也回落，因全球最大的金属消费国中国的制造业数据疲弱，且油价进一步走低。

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，为七个月来首次，这是反应中国经济疲弱的最新数据。

金融市场人气普遍转弱，因布兰特原油期货跌至每桶59美元之下，为2009年5月来首次，俄罗斯卢布连续第二日重挫逾10%，录得1998年俄罗斯金融危机以来最大跌幅。

“中国数据很糟，过去数周出炉的数据总体疲弱，直指后市金属价格走低，”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示。

LME三个月期铝 收跌0.81%，报每吨1,906.50美元，稍早触及两个月低位1,900.75美元。

三个月期铜 盘中跌至12月1日以来最低6,308.50美元，在昨日下跌1.4%后继续走低，后缩减跌幅，最后买入价报每吨6,362美元，跌幅为0.59%。

中国11月精炼铜产量较上月增加3.1%，连续第四个月触及纪录高位，因加工成本高企促使炼厂增加生产。

其他金属方面，LME三个月期铅 盘中触及2012年8月以来最低1,911.25美元，收跌2.44%，报每吨1,920美元。

一家对冲基金的交易员表示，期铅一直因中国电动自行车销售增长放缓，以及电池制成品库存高企而承压。

三个月期锌 下跌1.43%，收报每吨2,140美元，为6月以来最低。三个月期锡 收挫1.50%，报每吨20,045美元。

三个月期镍 急挫2.88%，收报每吨16,000美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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