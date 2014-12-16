金属期市：期铝触及两个月低位，因中国数据疲弱和油价续跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 中国数据拖累期铝和期铜价格走低
* LME期铅价格触及19个月低位
* 油价回落导致金属生产成本降低
路透伦敦12月16日 - 铝价格周二触及两个月最低，期铜也回落，因全球最大的金属消费国中国的制造业数据疲弱，且油价进一步走低。
受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，为七个月来首次，这是反应中国经济疲弱的最新数据。
金融市场人气普遍转弱，因布兰特原油期货跌至每桶59美元之下，为2009年5月来首次，俄罗斯卢布连续第二日重挫逾10%，录得1998年俄罗斯金融危机以来最大跌幅。
“中国数据很糟，过去数周出炉的数据总体疲弱，直指后市金属价格走低，”德国商业银行的分析师Daniel Briesemann表示。
LME三个月期铝 收跌0.81%，报每吨1,906.50美元，稍早触及两个月低位1,900.75美元。
三个月期铜 盘中跌至12月1日以来最低6,308.50美元，在昨日下跌1.4%后继续走低，后缩减跌幅，最后买入价报每吨6,362美元，跌幅为0.59%。
中国11月精炼铜产量较上月增加3.1%，连续第四个月触及纪录高位，因加工成本高企促使炼厂增加生产。
其他金属方面，LME三个月期铅 盘中触及2012年8月以来最低1,911.25美元，收跌2.44%，报每吨1,920美元。
一家对冲基金的交易员表示，期铅一直因中国电动自行车销售增长放缓，以及电池制成品库存高企而承压。
三个月期锌 下跌1.43%，收报每吨2,140美元，为6月以来最低。三个月期锡 收挫1.50%，报每吨20,045美元。
三个月期镍 急挫2.88%，收报每吨16,000美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申