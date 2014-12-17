金属期市：期铜跟随油价反弹回稳，但仍受供应增加压制

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
* 中国11月铜产量环比增加
* 对俄罗斯汇率危机的担忧暂歇
* 关注美联储1900GMT货币政策声明
路透伦敦12月17日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周三持稳，因油价从近期触及的五年半低点反弹，且全球股市出现释然性升势。但鉴于越来越多的迹象显示供应增加，铜价升势预计短暂。
全球股市从稍早跌势中回稳，因油价反弹，且对俄罗斯发生全面汇率危机的担忧减轻。
铜市仍脆弱，因美元兑一篮子主要货币上涨，受到对美联储今日稍后发布政策声明将暗示升息仍在轨道上的预期扶助。
供应增加也令铜市投资人揪心，中国11月精炼铜产量较前月增加3.1%，连续第四个月刷新纪录高位。
三个月期铜 最后买入价报每吨6,367美元，微升0.08%。铜价自年初以来已经大跌约1,000美元，凸显供应过剩的情况愈发严重。
LME三个月期铝 买盘最后升0.76%，报1,921美元，从稍早触及的两个半月低点1,892美元反弹。
铝价易受俄罗斯卢布暴跌拖累，俄罗斯是全球第二大铝生产国，卢布走弱可能促使俄罗斯生产商提高金属产量。
其他金属方面，三个月期锌 收平，报每吨2,140美元，盘中触及6月以来最低的2,111美元。LME三个月期铅 盘中触及2012年8月以来最低1,871美元，收跌1.88%，报每吨1,884美元。
三个月期锡 收挫2.97%，报每吨19,450美元。三个月期镍 急挫2.22%，收报每吨15,645美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。