更正-金属期市：期铜下滑，因油价回软及中国经济成长忧虑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(更正：因译文有误，内文第四段应为期铜“跌”0.7%，非"升")
* 沙特油长讲话后，铜价跟随油价下滑
* 铜价今年势将创两位数百分比跌幅
* LME镍库存再创新高
路透伦敦12月22日 - 铜价周一下滑，跟随油价回软，且投资人对主要消费国－中国经济成长的忧虑持续，不过对明年供应过剩的预估降温限制了市场跌幅。
本月稍早，铜价触及四年半最低，今年迄今跌约13%，因投资人担心铜市将在多年供不应求后出现供应过剩的情况，且中国经济成长不断放缓。
“必和必拓、力拓和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)在最近的投资者活动日上都或多或少的下调了铜产量预估，Barrick也将关闭在赞比亚的Lumwana铜矿，所以短期内铜价肯定会上涨。”德意志银行分析师Grant Sporre表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.7%，报6,355美元，盘中一度上涨，上周五铜价大涨逾1%。
在沙特油长称无论油价在什么水准，石油输出国组织(OPEC)都不会减产后，油价重拾跌势，铜价也由升转跌。
中国央行周一发布四季度银行家问卷调查报告显示，四季度认为货币政策“适度”或“偏松”的银行家占比为86.6%，较上季提高2.1个百分点；对下季度，91.5%的银行家预期货币政策“适度”或“趋松”。报告并显示，四季度有49.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”，较上季下降6.2个百分点；有48.8%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季提高6个百分点。
国际铜业研究组织(ICSG)上周五表示，8月全球铜市供应过剩8.3万吨，这巩固了市场对明年将出现供应过剩局面的预估，消息也令铜价承压。
三个月期镍 收高0.3%，报15,650美元，因投资人在上周重挫6.4%后逢低承接，但预计短期内镍价升势短暂。LME数据显示，镍库存升至408,408吨的纪录新高。
三个月期铝 大跌1.4%，报每吨1,880美元，三个月期锌 下滑0.6%，报每吨2,167美元。期铅 收低0.2%，报每吨1,875美元。三个月期锡 收低0.7%，报每吨19,050美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。