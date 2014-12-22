更正-金属期市：期铜下滑，因油价回软及中国经济成长忧虑

(更正：因译文有误，内文第四段应为期铜“跌”0.7%，非"升")

* 沙特油长讲话后，铜价跟随油价下滑

* 铜价今年势将创两位数百分比跌幅

* LME镍库存再创新高

路透伦敦12月22日 - 铜价周一下滑，跟随油价回软，且投资人对主要消费国－中国经济成长的忧虑持续，不过对明年供应过剩的预估降温限制了市场跌幅。

本月稍早，铜价触及四年半最低，今年迄今跌约13%，因投资人担心铜市将在多年供不应求后出现供应过剩的情况，且中国经济成长不断放缓。

“必和必拓、力拓和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)在最近的投资者活动日上都或多或少的下调了铜产量预估，Barrick也将关闭在赞比亚的Lumwana铜矿，所以短期内铜价肯定会上涨。”德意志银行分析师Grant Sporre表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.7%，报6,355美元，盘中一度上涨，上周五铜价大涨逾1%。

在沙特油长称无论油价在什么水准，石油输出国组织(OPEC)都不会减产后，油价重拾跌势，铜价也由升转跌。

中国央行周一发布四季度银行家问卷调查报告显示，四季度认为货币政策“适度”或“偏松”的银行家占比为86.6%，较上季提高2.1个百分点；对下季度，91.5%的银行家预期货币政策“适度”或“趋松”。报告并显示，四季度有49.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”，较上季下降6.2个百分点；有48.8%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季提高6个百分点。

国际铜业研究组织(ICSG)上周五表示，8月全球铜市供应过剩8.3万吨，这巩固了市场对明年将出现供应过剩局面的预估，消息也令铜价承压。

三个月期镍 收高0.3%，报15,650美元，因投资人在上周重挫6.4%后逢低承接，但预计短期内镍价升势短暂。LME数据显示，镍库存升至408,408吨的纪录新高。

三个月期铝 大跌1.4%，报每吨1,880美元，三个月期锌 下滑0.6%，报每吨2,167美元。期铅 收低0.2%，报每吨1,875美元。三个月期锡 收低0.7%，报每吨19,050美元。(完)

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