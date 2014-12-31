金属期市：期铜今年大跌14%创三年最大年度跌幅，期镍表现亮丽今年升9%

* 期铜今年大跌14%，受中国需求忧虑及可能出现供应过剩打压 * 期铅今年重挫16%，为表现最差的基本金属 * 期镍受印尼出口禁令带动今年升9%，为表现最好基本金属 路透伦敦12月31日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜在2014年大跌14%， 创三年最大年度跌幅，因投资人担心明年供应过剩，且中国经济进一步放 缓。 期锡今年跌幅同期铜类似，基本金属中仅有期铅跌幅超过期铜，在今 年1-9月铅市场出现供应过剩的情况。而拜印尼矿石出口禁令所赐，期镍 今年为表现最佳基本金属。 年底的仓位调整动作本周稍早一度扶助期铜从四年半低点6,230美元 反弹，但周三期铜 恢复跌势，收低0.41%，报6,299美元。 一产业组织预计，2015年铜市将出现约39万吨的供应过剩，这令今年 期铜承压。过去五年铜市一直都是供不应求。 投资人也担心中国需求，全球铜消费约45%靠中国。 周三公布的数据显示，中国12月制造业出现七个月来首次萎缩，凸显 中国在过去两个月一连串意外放宽政策之举背后的紧迫性。 一顶级中国政府智库本周表示，预计明年中国经济增幅将由今年的7. 3%进一步放缓至7.0%。 不过铜价可能在短期内上涨，因对铜市供应过剩的预期已经被市场消 化，而供应出现意外干扰令市场仍有供不应求的情况。 其他金属中，期铅 收低1.56%，报1,857.50美元，今年大跌16 %，因中国电动自行车产业需求降低，铅市在今年前九个月仍然供应过剩 。 期镍 收高0.50%，报15,150美元，今年大涨9%，超过期铝和期 锌升幅。市场预计明年铝和锌市场都将会供不应求。 期铝 今年升3%，周三跌0.22%，报1,853美元。期锌 今 年上扬6%，但周三收低0.37%，报2,178美元。 期锡 今年跌14%，周三收高0.15%，报19,400美元。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 李婷仪)