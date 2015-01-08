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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:18 BJT

金属期市：伦铜自四年半低点反弹，但可能只是短暂持稳

上海期交所主力3月期铜合约 上涨0.3%，至每吨44,770元人
民币。
    
    油价周三收高，为五个交易日内首见，因在油价两日重挫约10%且指
标布兰特原油期货跌穿50美元后，交易商逢低吸纳。 
    
    全球通缩威胁、石油行业债券违约忧虑以及油企裁员人数激增，都未
改变美国联邦储备理事会(美联储)的坚定信念：美国经济复苏已站稳脚跟
。 
    
    路透调查显示，中国第四季经济增长率可能放缓至7.2%，为全球危机
高峰以来最低，这可能会持续施压决策者采取措施，以防止经济今年大幅
放缓。(完)
          
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 郑茵/许娜；审校 龚芳/李爽)
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