金属期市：期铝反弹，期铜和期锌料将进一步走低

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
* 分析师认为铜价有可能跌穿每吨6,000美元
* LME铜库存增加，自8月以来累积增长27%
* 预计期锌在中国新年假期前可能走低
路透伦敦1月8日 - 期铝周四从低位反弹，因部分投资买回空头头寸以锁定获利，但预计期铜和期锌在中国新年假期前会进一步走低。
周三期铜再度收跌，受供应过剩忧虑拖累未能延续自四年半低位反弹的走势。
LME市场上，期铝表现最佳，三个月期铝 跳涨2.3%，收报每吨1,832美元。
“铝价跌势开始显得有些过度，意味着短期内将出现较大幅度的反弹，”德国商业银行在一份报告中称。
以周三触及的低位计算，期铝自11月底以来已累积下跌15%，因投资者担忧冶炼厂重新恢复之前关闭的产能。
期锌 收涨1.4%，报每吨2,160美元，但部分分析师担忧，周三从三周低位反弹的走势将无法持续。
“期铜和期锌本季度可能比较脆弱，投资者正在寻找压低价格的机会，”麦格理驻伦敦的分析师Vivienne Lloyd表示。
期铜 场内收盘时没有成交，最后买入价报每吨6,103美元，下跌0.2%。期铜今日多数时间走坚，从周三触及的2010年6月以来最低6,091.50美元反弹。
“铜价走低与能源价格跌势密切相关。我认为铜价很可能会跌穿6,000美元，”瑞银的分析师Daniel Morgan表示。
更多供应增加的迹象也重压铜价。LME铜库存增至179,225吨，自8月以来累积增加27%。
另外，主要商品指数在1月8-14日间进行权重调整预计将引发期镍、期铝和期锌卖盘。
期镍 收涨0.2%，报每吨15,550美元。期锡 上扬0.4%，收报每吨19,750美元。期铅 收高0.1%，报每吨1,851美元。
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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